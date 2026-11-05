Только для немцев: на автобанах Германии появились бесплатные туалеты, душ и кофе за 2 евро годового взноса

Как сообщает в своем релизе Федеральная ассоциация грузовых перевозок, логистики и управления отходами Германии (BGL), новая инициатива охватывает более сотни частных парковок по всей стране. Такую же договоренность на своем сайте продублировала VEDA – Ассоциация германских стоянок для грузовиков.

Состояние общественных туалетов на немецких магистралях давно вызывает сетование и считается одним из самых плохих в Европе, поэтому доступ к частным комплексам стал настоящим спасением для профессионалов.

Согласно условиям партнерства, владельцы фирменной карты получают свободный доступ к санитарным узлам на паркингах, входящих в ассоциацию VEDA. В зависимости от конкретной локации, дальнобойщикам предлагают приятные бонусы: от бесплатной порции кофе и скидок на питание до возможности посетить местный тренажерный зал.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

" Мы рады новому партнерству, которое не только поддерживает профессиональных водителей в их ежедневной работе, но и посылает им четкий сигнал благодарности,– представитель правления BGL Дирк Энгельхардт.

Адекватный прайс и жесткие ограничения

Финансовая составляющая программы смотрится максимально привлекательно. Годовое обслуживание карты обходится водителю всего в 2 евро, что окупается буквально за несколько походов в платный туалет, а дальше начинается сплошная экономия.

" Водители обеспечивают ежедневную поставку товаров, поэтому им нужны хорошие условия для перерывов в дороге, а благодарность должна отражаться в практических улучшениях, – добавляет глава правления VEDA Даниэль Рущеинский.

Однако существенный нюанс, который огорчит многих иностранцев. Получить заветный пластик могут только работники транспортных компаний, входящих в состав германской ассоциации BGL. Соответственно, водители из других стран, массово курсирующих транзитом через Германию, остаются вне этой программы лояльности.

Предыстория вопроса

Напомним, что это уже не первая подобная инициатива для улучшения быта дальнобойщиков. Несколько лет тому назад ассоциация BGL заключила аналогичный договор с оператором Tank und Rast.

Благодаря этому соглашению владельцы карт получили бесплатный доступ к туалетам на почти 400 автозаправочных станциях Германии. В этот список вошли даже те локации, где санитарными зонами управляет известная сеть Sanifair.