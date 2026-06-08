Бесшумные электромотоциклы WolfStorm будут помогать украинским разведчикам

Главными преимуществами аккумуляторного байка WolfStorm отечественной компании "Укрспецконсалтинг" является бесшумность работы, отсутствие теплового следа и высокая маневренность. Такие характеристики делают электромотоцикл эффективным решением для выполнения задач в прифронтовой зоне, где скорость, незаметность и оперативность имеют решающее значение.

Мотоцикл внедорожного класса эндуро создан по схеме mid-drive с центральным расположением электродвигателя, что обеспечивает лучший баланс, стабильность и эффективную работу на сложном рельефе, подъемах и бездорожье. Об очередной кодификации пишет Минобороны Украины.

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До 80 км/ч и 100 км запаса хода

WolfStorm весит 105 кг и способен развивать скорость до 80 км/ч. Мотоцикл оснащен литий-ионной аккумуляторной батареей напряжением 72 В и емкостью 60 А-ч, что обеспечивает запас хода не менее 100 км.

Такой пробег позволяет эффективно выполнять широкий спектр задач в прифронтовой зоне без необходимости частой подзарядки. Полная зарядка от сети 84 В/15 А занимает около 4 часов.

Мотоцикл оснащен электродвигателем мощностью 8 кВт, расположенным в центральной части конструкции по схеме mid-drive. Такое решение обеспечивает оптимальное распределение веса, лучшую управляемость и высокую проходимость на пересеченной местности. Передача крутящего момента на заднее колесо осуществляется через цепной привод, аналогичный классическим мотоциклам, а также предусмотрена задняя передача.

Вот так выглядит кодифицированный электрический мотоцикл WolfStorm. Фото: Укрспецконсалтинг

Здесь клиренс как у КрАЗа

Конструкция рамы и ходовой части рассчитана на эксплуатацию с полной нагрузкой до 260 кг, включая водителя, пассажира и дополнительное снаряжение. Мотоцикл способен преодолевать подъемы углом не менее 25°.

Мотоцикл получил телескопическую переднюю подвеску и заднюю маятниковую амортизационную систему, обеспечивающую эффективную работу подвески на сложном рельефе. Высокий клиренс 380 мм позволяет преодолевать водные и строительные преграды. Кстати, клиренс здесь даже на 1 см больше легендарного армейского автомобиля КрАЗ-6322 ("Солдат"), дорожный просвет которого 370 мм.

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Тормозная система – дисковая гидравлическая на обоих колесах. Предусмотрен режим реверса, что упрощает маневрирование в ограниченном пространстве и на сложной местности.

Грузоподъемность большая, дождя и влаги не боится

Электросистема мотоцикла имеет степень защиты IP66, что позволяет эксплуатировать технику в условиях пыли, грязи, осадков и повышенной влажности.

WolfStorm сочетает в себе практичность, высокую проходимость и современную электрическую платформу, ориентированную на эксплуатацию в условиях, где важны мобильность, автономность и минимальная акустическая заметность.

Грузоподъемность WolfStorm достигает 200 кг, что позволяет перевозить двух военнослужащих с полным комплектом снаряжения.

Основные ТТХ отечественных мотоциклов "Штурмовые волки". Коллаж: Авто24

Преимущества для боевых подразделений

По сравнению с мотоциклами с двигателями внутреннего сгорания WOLFSTORM обеспечивает:

высокую готовность к работе;

минимальные подготовительные действия перед выездом;

бесшумное передвижение;

отсутствие теплового излучения;

модульную конструкцию;

устойчивость к влаге и перепадам температур;

высокую динамику движения;

низкие эксплуатационные расходы;

увеличенный ресурс комплектующих.

Такое сочетание характеристик расширяет возможности военных подразделений при выполнении боевых и специальных задач.

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Для разведки, логистики и эвакуации

Благодаря высокой мобильности и малозаметности электромотоциклы могут использоваться для выполнения широкого спектра задач на передовой. Среди них – ведение разведки, транспортировки саперных групп, ротация личного состава, перевозки расчетов беспилотных авиационных комплексов, а также обеспечение подразделений необходимыми материальными ресурсами.

Кроме этого, WolfStorm может привлекаться к эвакуационным мероприятиям, патрулирования местности и охраны объектов. В условиях современной войны мотоциклы остаются одним из самых востребованных видов транспорта наряду с пикапами, обеспечивая быстрое передвижение по сложной местности, работу малых мобильных групп и оперативное реагирование на изменение обстановки.

Здесь не стоит искать плафоны поворотов или габаритов – на передовой, в разведке или в рейде вражескими тылами этот атрибут ПДД за четыре года войны еще ни разу не был востребован. Фото: Укрспецконсалтинг

Спрос на мотоциклы для Сил обороны растет

По данным Министерства обороны, в 2026 году Агентство оборонных закупок заключило контракты на поставку 1 500 мотоциклов для нужд ВСУ. Это втрое больше, чем годом ранее. Благодаря конкуренции между шестью поставщиками государству удалось сэкономить почти 12 млн гривен.

В целом только в течение мая 2026 года оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации 175 новых образцов вооружения и военной техники. Почти 93% из них были разработаны и изготовлены украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.