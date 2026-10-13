Бетон между авто и атакой: как украинские автозаправки защищают водителей от обстрелов

Как свидетельствует редакционный анализ рынка и мониторинг официальных заявлений компаний, операторы выбирают разные стратегии безопасности– от быстрого монтажа модульных сооружений до интеграции полноценных бомбоубежищ еще на этапе строительства.

Война диктует свои правила, ведь только за последние полгода вражеские атаки повредили или разрушили более 300 автомобильных заправок в разных областях. Работы предстоит еще много, но приятные результати уже появляются.

OKKO: более 75 защищенных комплексов

Сеть OKKO активно наращивает количество автозаправочных комплексов с временными защитными сооружениями. По состоянию на 12 октября такие модули уже работают более чем на 75 локациях, а к концу месяца компания планирует расширить эту сеть до 120 объектов.

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Речь идет о серьезных бетонных конструкциях весом до 40 тонн со стенами толщиной 30 сантиметров. Параллельно оператор устанавливает антидроновые сетки, защищает топливные колонки, укрепляет территории габионами с песком и оклеивает окна бронепленкой.

Модульные укрытия быстрые, а в защите– надежные. Фото: OKKO

Еще одно важное направление безопасности– оперативное уведомление персонала об угрозах. Это делается для того, чтобы работники могли вовремя остановить работу колонок и перейти в безопасное место.

Напомним, габионы– это объемные сетчатые конструкции из металлической проволоки (обычно оцинкованной или с полимерным покрытием), заполненные камнями, щебнем, гравием или другими твердыми материалами.

Укрнафта: укрытие у больших дорог

Государственная Укрнефть взялась устанавливать 13 бетонных укрытий на заправках в Киеве и Киевской области. Приоритет отдают комплексам в густонаселенных районах и вблизи оживленных автомагистралей.

Воспользоваться этими сооружениями смогут не только клиенты, но и обычные прохожие или водители, которые окажутся рядом во время сирены.

Компания уже имеет успешный опыт– Ранее габионами обустроили 25 объектов в столичном регионе. По данным представителей Укрнафты, на одной из локаций такая конструкция реально помогла локализовать взрыв и снизить разлет обломков, спаснув пешеходов и автомобили.

Установлены габионы на заправке Укрнефти. Фото: Укрнефть

В то же время, стоит помнить строгое правило: во время воздушной тревоги комплексы сети прекращают работу, а все присутствующие должны покинуть территорию и перейти в укрытие.

Как сообщает издание Акцент, подобные мобильные укрытия начали появляться и на заправках "Укрнафты" в Запорожье. Одно разместили на Прибрежной магистрали.

Первые модульные укрытия на АЗС в Запорожье: как работает новая защита. Фото: Акцент

Помимо железобетонных модулей там натягивают антидроновые сетки, а операторские и магазины закрывают конструкциями от обломков и выбитого стекла. Потребность в таких мероприятиях стала критической из-за регулярных прилетов по Запорожью и области.

UPG: хранилища закладывают в проект

Сеть UPG выбрала кардинально другой подход– компания едва ли не первой в стране еще зимой начала обустраивать укрытие. В настоящее время она интегрирует полноценные сооружения гражданской защиты в новые заправочно-развлекательные комплексы еще на этапе их проектирования.

По информации компании, которую приводит издание Украинская правда. Жизнь, В начале года таких комплексов работало четыре: в Киеве, а также в Киевской, Винницкой и Львовской областях. Следующие объекты с капитальными хранилищами планировалось открыть в Ровенской и Кривом Роге.

Вот так смотрятся укрытия сети заправок UPG. Фото: life.pravda

Эти укрытия рассчитаны на широкий круг людей. Туда без проблем пускают посетителей с детьми, домашними животными и людей с инвалидностью.

А что предлагают другие сети?

В SOCAR на официальной карте предусмотрен отдельный фильтр для поиска укрытий. Это– удобная фишка, однако установить общее количество оборудованных заправок по открытым данным сложно.

Редакция Авто24 частично проанализировало эту карту. Например, на оживленной трассе Киев-Чоп оператор имеет два укрытия в селе Глубочица Житомирской области в направлении Львова и Киева. Еще два сооружения защиты на АЗС есть в селе Белая Криница в Ровенской области, где также можно спрятаться с обеих сторон движения.

А вот на Львовщине ситуация более скромная: из восьми комплексов на карте укрытие отмечено только на одной локации в селе Малехов. В Киеве и пристоличном регионе картина также нуждается в улучшении.

Так выглядит сервисная карта заправочных комплексов SOCAR, куда добавили плашку, что указывает на наличие укрытия. Сразу уточняем: эта карта не секрет и не носит гриф секретности. Скриншот: Авто24

Сеть WOG ввела усиленные правила безопасности на части объектов в опасных регионах: во время тревоги отпуск горючего мгновенно прекращается. Однако подтвержденных данных о масштабной программе установки именно бетонных укрытий от этой компании в открытых источниках пока нет.

Для водителей есть одно золотое правило: наличие бетонной коробки у колонок не делает заправку абсолютно безопасным местом при обстреле. Всегда заранее выясняйте, открыто ли укрытие и четко следуйте инструкциям персонала. По возможности будет лучше немедленно сесть за руль и покинуть АЗС, оставив зону повышенного внимания врага как можно дальше.