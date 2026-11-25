Как сообщает Главный сервисный центр МВД, новая система автоматически формирует единый счет во время визита представителя компании в администратор. Программа самостоятельно плюсует стоимость самой админуслуги, бланковой продукции и номерных знаков, выдавая актуальные бюджетные реквизиты.

Для быстрого расчета на месте генерируется личный QR-код. Представителю фирмы достаточно отсканировать его и произвести платеж через мобильный банкинг, используя корпоративную карту.

Если же компания предпочитает классическую бухгалтерию, система позволяет осуществить безналичный перевод по сложившимся реквизитам. Это можно сделать через клиент-банк или в обычном отделении финансового учреждения.

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Эффективность и доступные услуги

В настоящее время цифровой инструмент покрывает все ключевые потребности автомобилистов. Через хаб можно оплатить регистрационные действия с транспортом, выдачу водительского удостоверения, а также сдачу теоретического и практического экзаменов.

Благодаря интеграции баз данных администратор мгновенно видит поступление средств, что сводит на нет риск ошибок в реквизитах. "ГСЦ МВД совместно с ГП Инфотех продолжает совершенствовать систему, чтобы обеспечить удобную и прозрачную оплату государственных услуг",– отмечают в ведомстве.

Цифры говорят сами за себя: только к началу ноября украинцы успешно заплатили через эту платформу почти 108 тысяч счетов. Общая сумма транзакций уже перевалила за 302 миллиона гривен, а средний чек составляет около 2800 гривен.

Что еще стоит знать водителям

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, ранее возможность рассчитаться со смартфона за экзамены и права получили обычные водители. Кандидатам больше не нужно бегать к терминалам или кассам банков посреди процесса подачи документов.

В то же время, некоторые удобные фишки пока остаются недоступными для корпоративного сектора. Например, бронирование желаемых номерных знаков через Кабинет водителя работает исключительно для физических лиц, поскольку система идентификации не рассчитана на профиле компаний.