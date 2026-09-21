Без кабины и водителя: немецкий супермаркет Lidl обогнал автогигантов и выпустил на дорогу беспилотную фуру

Сеть супермаркетов Lidl совместно со шведским стартапом Einride вывела на дороги общего пользования в Германии полностью автономный электрический грузовик без кабины. Цель пилотного проекта решить острую проблему нехватки дальнобойщиков и оптимизировать складскую логистику ритейлера.

Как сообщают Verkehrs Rundschau да hessenschau.de, исторический для европейской логистики запуск состоялся в городке Эдермюнде вблизи Касселя.

Про водителя впоследствии можно забыть

Электрический фургон длиной 7 метров и шириной 2 метра вообще нен имеет места для человека. Он вмещает 15 европаллет и курсирует между центральным складом и местным магазином со скоростью от 15 до 25 км/ч.

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В настоящее время длится четырехмесячная фаза испытаний, в течение которой машина должна перевезти более 3000 паллет.

Поскольку это первые подобные тесты на открытых дорогах, Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA) выдало разрешение с условием: за беспилотником из соображений безопасности едет сотрудник с пультом дистанционного управления.



Автономный грузовик от Lidl и Einride курсирует между складом и магазином Фото: Einride

Это – тревожный колокольчик для автопрома

В редакции Авто24 обратили внимание на то, что первый автономный грузовик на немецкие улицы вывел продуктовый дискаунтер, а не местные гиганты MAN или Daimler. Пока традиционные производители планируют серийный выпуск подобной техники на 2030 год, Lidl уже тестирует технологию в реальных условиях.

Главная причина такой спешки – катастрофический кадровый голод По оценкам экспертов, в настоящее время в Германии не хватает до 120 тысяч профессиональных водителей грузовиков.

" Автономные системы являются дополнительным решением, в будущем они могут взять на себя рутинные маршруты и снять нагрузку с отрасли.

– сообщил руководитель отдела операционной логистики Lidl Томас Дангельмайер.

Что будет дальше

Если эксперимент в Эдермюнде сочтут успешным, Lidl планирует масштабировать проект на другие регионы. Следующим шагом станет введение модели, когда один беспилотник будет последовательно обслуживать сразу несколько торговых точек.

Напомним, что шведская компания Einride уже имеет опыт подобных перевозок. Ее автономные машины успешно выполняют коммерческие рейсы по фиксированному графику для ряда клиентов в США и других странах Европы.