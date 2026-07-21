Без орудий, но для армии: США заказали еще 115 полноприводных самосвалов Mack

Американская компания Mack Defense сообщила о новом заказе на 115 тяжелых самосвалов M917A3 Heavy Dump Truck для подразделений Национальной гвардии США. Вместе с 91 машиной, заказанной месяцем ранее, новая партия увеличивает объем последних контрактов до 208 грузовиков общей стоимостью более 84 миллионов долларов.

Крупный контракт рассчитан на пять лет

Поставки осуществляются в рамках пятилетнего рамочного соглашения, заключенного с Mack Defense в 2025 году. Оно предусматривает возможность закупки до 450 самосвалов общей стоимостью до 221,8 миллиона долларов.

Предыдущий контракт армия США заключила с компанией еще в 2018 году. Он позволял приобрести до 683 грузовиков на сумму до 296 миллионов долларов. Фактически американские военные заказали 549 машин, а в марте 2025 года производитель отметил выпуск 500-го M917A3.

Рамочное соглашение не означает, что все 450 автомобилей будут закуплены одновременно. Военные формируют отдельные партии в соответствии с финансированием и потребностями подразделений. В то же время долгосрочный контракт позволяет производителю сохранять специализированную линию, персонал и цепочки поставок компонентов.

Зачем армии нужны обычные самосвалы

M917A3 предназначен прежде всего для инженерных подразделений. Такие автомобили используются при строительстве и ремонте дорог, взлетно-посадочных полос, полевых аэродромов, складов, баз снабжения и автомобильных парков.

Они также могут задействоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий. После ураганов, наводнений или других катастроф тяжелые самосвалы перевозят грунт, щебень, строительные материалы и обломки. Mack Defense называет M917A3 одним из ключевых инструментов для поддержания военной инфраструктуры.

Такая техника не используется непосредственно в качестве вооружения, но от нее зависит способность армии перемещаться, разворачивать новые позиции и восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

В основе « – » лежит серийный Mack Granite

Военный M917A3 построен на базе коммерческого грузовика Mack Granite. Однако стандартное дорожное шасси было серьезно переработано в соответствии с требованиями армии.

Машина получила полный привод, усиленные задние мосты, увеличенный дорожный просвет и упрочненную раму. Производитель предлагает варианты с колесными формулами 6×6 и 8×8, а кабина может быть стандартной или бронированной в зависимости от задачи.

Использование гражданской модели в качестве основы имеет ряд преимуществ. Серийные узлы уже прошли длительную эксплуатацию, запчасти доступны через развитую сервисную сеть, а производство можно масштабировать быстрее, чем в случае с полностью новой военной платформой.

Перевозит до 27 тонн

В исполнении 8×8 полная масса Mack M917A3 достигает примерно 42,9 тонны. Грузоподъемность составляет до 27 тонн, а самосвальный кузов вмещает около 13,8 кубометра груза. Кабина рассчитана на двух человек.

Стальной кузов оснащен системой подогрева. Она необходима для того, чтобы влажная почва, асфальтовая смесь или другие материалы не примерзали к металлу и легче высыпались при низкой температуре.

Водитель управляет кузовом, задним бортом, тентом и системой подогрева через электронный модуль с сенсорным экраном. Система также отображает параметры грузовика, контролирует нагрузку и предупреждает об опасном угле наклона.

Дизельный двигатель мощностью 440 лошадиных сил

Самосвал оснащен 13-литровым дизельным двигателем Mack MP8. В военной спецификации он развивает 440 лошадиных сил и до 2250 Н·м крутящего момента. Двигатель может работать на военном авиационном топливе JP-8, что упрощает снабжение в полевых условиях.

В комплекте с ним установлены шестиступенчатая автоматическая коробка передач Allison и раздаточная коробка. Тяжелый грузовик также оснащен антиблокировочной системой тормозов и современными электронными средствами безопасности.

Шасси M917A3 можно использовать не только для самосвала. При необходимости на его базе могут создаваться краны, эвакуаторы, цистерны, транспортеры тяжелой техники и другие специализированные машины логистического назначения.

Производят на отдельной линии в Пенсильвании

Военные грузовики собирают в Mack Experience Center в Аллентауне, штат Пенсильвания. Специализированную производственную линию открыли в 2021 году после инвестиций в размере 6,5 миллиона долларов.

Предприятие использует производственные мощности и персонал основного завода Mack в соседнем Макунги. Это еще один пример того, как гражданское автомобилестроение интегрируется в военные программы без создания отдельной промышленной системы с нуля.

Новые заказы обеспечивают непрерывное производство M917A3. Для американской армии это гарантирует поставку проверенных машин, а для производителя – возможность планировать закупку компонентов, инвестиции и загрузку предприятия на несколько лет вперед.