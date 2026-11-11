Правила проезда в общественном транспорте изменены: что будет с льготниками

Как сообщает на своей странице в Facebook первый заместитель министра Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач, за соответствующий законопроект №5651-2 отдали свои голоса 235 народных депутатов.

Этот документ разрабатывался несколько лет и призван полностью переформатировать систему компенсаций на транспорте.

Раньше система работала неэффективно, ведь ветераны, пенсионеры или люди с инвалидностью часто сталкивались с отказами в бесплатном проезде. Кроме того, транспортные компании годами возили льготников без четкого механизма возмещения расходов из бюджета.

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Действующих льгот государство не отменяет

Это значит, что человек сможет реализовать свое право на проезд без необходимости каждый раз что-либо доказывать водителю. Перевозчик будет иметь гарантированную оплату за каждого зафиксированного льготника, а местные власти будут видеть реальную статистику перевозок.

"Теперь мы закладываем принципиально другую систему. В основе реформы лежит прозрачный цифровой учет каждой поездки. Создается механизм, благодаря которому они должны работать так же, как и должны. При этом никаких действующих льгот государство не отменяет, – уточняет Сергей Деркач.

Впереди украинцев ждет внедрение цифровой системы и подготовка громад к новым правилам. Для адаптации всех участников процесса предусмотрен переходный период, который продлится до 1 июля 2028 года.

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Другие важные законодательные инициативы

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, украинцы также активно поддерживают изменения в законодательстве. в отношении военнослужащих. В частности, более 25 тысяч граждан подписали петицию за законопроект №15057.

Этот документ предусматривает право на увольнение со службы для военных, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. В настоящее время инициативные группы ожидают ответных шагов от Кабмина для введения справедливых правил.