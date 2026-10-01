Без водителя, но с пассажирами: 12-метровый электробус MAN тестируют на улицах Мюнхена

Как сообщает издание Magyarbusz, инновационное транспортное средство выехало на реальный маршрут MVG 178 еще в начале сентября. Этот этап стал возможным благодаря исследовательскому проекту MINGA, в рамках которого автобус получил систему автономного вождения 4 уровня (SAE Level 4).

Чтобы ориентироваться в сложном городском трафике, разработчики оснастили машину серьезным арсеналом электроники. На борту работает пять датчиков LiDAR, шесть радаров, восемь камер и высокоточная спутниковая система позиционирования.

Сейчас главная задача электробуса состоит не в самостоятельной езде, а в создании детальной цифровой HD-карты. Электроника фиксирует каждый светофор, пешеходный переход и припаркованный автомобиль, чтобы в будущем система могла с точностью до сантиметра вести 12-метрового гиганта по заданному маршруту.

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Электрический автобус MAN с системой автономного управления после испытаний на улицах Мюнхена начнет перевозить пассажиров в ноябре. Фото: MAN

Почему выбрали именно этот маршрут

Тестовый участок между Петуэльрингом и Фрайманне-Хельцлем идеально подходит для обучения автопилоту. Он относительно короткий, но содержит все типичные городские препятствия: скоростные магистрали, зоны с ограничением 30 км/ч, подземные переходы и запаркованные обочины.

Управлять 12-метровым автобусом в такой среде очень сложно, поэтому инженеры MAN сознательно настроили автопилот на максимально осторожную и сдержанную манеру езды. Система должна не только держать полосу, но и постоянно контролировать безопасную дистанцию до других машин и инфраструктуры.

Несмотря на высокий уровень автономности, за рулем постоянно находится водитель-испытатель. В случае сбоя или нестандартной ситуации он готов мгновенно перехватить управление.

Когда пустят пассажиров

Следующий важный шаг запланирован на ноябрь, когда к испытаниям будут привлечены тестовая группа пассажиров. Электробус будет работать как дополнительный транспорт по маршруту 178, имитируя реальные условия ежедневной эксплуатации.

Салон машины рассчитан примерно на 30 посадочных мест. Кроме того, разработчики предусмотрели удобные зоны для размещения инвалидных колясок и колясок.

12-метровый автобус получил пять датчиков LiDAR, шесть радаров, восемь камер и высокоточную спутниковую систему позиционирования. Фото: MAN

Напомним, что этот проект финансируется правительством Германии и продлится до середины 2027 года. Компания MAN рассматривает такие беспилотные технологии как главный инструмент для решения проблемы острой нехватки водителей в европейских городах.

Опыт, полученный по улицам Мюнхена, будет использован для создания следующих поколений коммерческой техники.