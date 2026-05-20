Без водителя за рулем: Einride выводит автономные фуры на дороги США

Einride специализируется на автономных электрогрузовиках. Свой достигнутый потенциал компания теперь распространяет в США, где запускает коммерческую эксплуатацию беспилотных фур уровня SAE Level 4.

Как сообщает в релизе EASE Logistics, первые машины уже этим летом начнут работать в штате Огайо на маршрутах между складами ее логистической компании. Там проект реализуют в рамках программы DriveOhio Truck Automation Corridor при участии Министерства транспорта Огайо и штата Индиана.

Без водителя, но под контролем систем

Речь идет об автономных электрических грузовиках, способных передвигаться без водителя в кабине в контролируемых условиях. Уровень автономности SAE Level 4 означает, что система может самостоятельно выполнять все функции управления на определенных маршрутах и не требует постоянного вмешательства человека.

Два электрогрузовика Einride ежедневно будут курсировать как по дорогам общего пользования, так и частными территориями между логистическими центрами в Мэрисвилле, штат Огайо.

США тестируют будущее грузовой логистики

Американские транспортные службы хотят оценить, как автономные технологии влияют на безопасность, эффективность и организацию грузовых перевозок в масштабах реального автопарка.

В компании EASE Logistics отмечают, что это уже третий проект по тестированию автономных грузовиков в реальных условиях, а сама компания стала одним из немногих логистических операторов США, которые одновременно работают с несколькими платформами беспилотного транспорта.

Einride делает ставку на электротягу и автономность

Эта компания считается одним из самых известных европейских стартапов в сфере автономной логистики. Компания активно продвигает концепцию электрических грузовиков без традиционной кабины водителя и уже проводила пилотные проекты в Швеции.

У производителя отмечают, что безопасность была главным приоритетом при разработке технологии, а нынешний запуск в США должен показать, что автономные фуры уже переходят из тестового режима в полноценную коммерческую эксплуатацию. В других американских штатах также присматриваются (см. видео ниже) к европейскому аккумуляторному беспилотнику.