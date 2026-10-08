Безопасность в очередях на границе: для водителей и пассажиров установят 135 мобильных укрытий

О масштабной инициативе сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.

Региональные Службы восстановления уже начали процесс закупки необходимых конструкций в пяти областях нашей страны.

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Локации уже определены

Речь идет о Винницкой, Одесской, Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях. Там же пограничная инфраструктура получит дополнительный элемент защиты, который будет ежедневно обеспечивать безопасность при движении людей и транспортных средств.

" Обустройство укрытий позволит усилить безопасность людей, пересекающих государственную границу, а также работников пунктов пропуска, – заявили в ведомстве.

Мотивация такого решения ясна: бесперебойная работа этих узлов должна сохраняться даже в сложных условиях военного времени.

Защита не только на самой таможне

Важный нюанс для автомобилистов состоит в том, что сооружения будут монтироваться не только непосредственно на территории пунктов пропуска, но и на подъездных дорогах. Во время воздушной угрозы часть пассажиров и водителей часто вынуждена ждать в многокилометровых очередях под открытым небом.

Теперь мобильные укрытия дадут им возможность оперативно перейти в более безопасное место. Точные сроки завершения монтажа всех 135 объектов пока не разглашаются, однако этап тендеров уже стартовал.