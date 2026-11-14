Безумный ажиотаж в Хорватии: 17 тысяч водителей обрушили сайт ради субсидии на электромобиль

Як повідомляє видання Autoviny , Хорватський фонд захисту навколишнього середовища та енергоефективності був випущений повністю відновити такий опитування вже в південь 5 листопада. Огромному напливу користувачів попередньо створили багаточисленні терміни перенесення термінів запуску правового порталу eFZOEU.

Разу після офіційного запуску система не витримала завантаження і почала зависати на етапах завантаження документів і перевірки особистості. Оскільки програма працює за принципом швидкого пальца, де час подачі має вирішальне значення, технічні збої ізрядно попортили нерви заявникам.

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Офіційна статистика друкує: до 12:00 надійшло 17 759 звернень, з яких близько 17 тисяч касалось саме повноцінних електрокарів. Остальные заявки прийшли на електричні мопеди, квадроцикли і трицикли.

Математика не в користуванні водіїв

Максимальна сума компенсації на одну людину може становити 9 000 євро залежно від категорії та прайса вибраного транспорту. Якщо розділити загальний бюджет в 20 мільйонів євро на максимальну виплату, то виявиться, що гроші хоплять орієнтовно на 2200 счастливчиків.

« Факт успішної реєстрації не гарантує отримання грошових коштів. Реальне схвалення фінансування буде залежати від офіційної повноти поданої документації та обов’язкового характеру пропозицій від дилерів», – пояснили у відомстві.

Подавляющее більшість автомобілістів так і не видять ці гроші, якщо уряд срочно не збільшить фінансування. Пока всім учасникам залишається тільки очікувати остаточних результатів перевірки.

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Бюджетний хіт сезону

Абсолютним фаворитом серед хорватських водіїв став французький хетчбек Renault Twingo , який збирають на заводі Revoz в сусідній Словенії. На цю модель надійшло близько 7000 заявок, що становить близько 40 відсотків від загальної кількості.

Такой вибір цілком логічний, адже місцеві покупці хочуть саме на недорогі електромобілі. Завдяки державній субсидії такі машини повністю теряють свою цінову невигідність у порівнянні з класичними авто на внутрішньому згоранні.