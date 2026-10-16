Безумный Tesla Roadster наконец дебютировал: он умеет летать и быстрее Формулы-1

Во время мероприятия в МакГрегоре, штат Техас, компания Tesla провела по-настоящему шокирующую презентацию долгожданной новинки. Вместо обычного выезда на сцену, электромобиль проехал вверх дном по огромному пандусу, а затем совершил бочкообразный переворот в воздухе.

Впоследствии Roadster перепрыгнул ряд других автомобилей бренда. Такие акробатические трюки стали возможны благодаря интеграции технологий от космической компании SpaceX. Автомобиль оснастили системой холодных газовых двигателей, использующих 10 форсунок и 250 килограммов сжатого газа.

"Поэтому оно может летать как ракета. Я могу делать перевороты, оно может делать безумную гимнастику, все, что угодно", – Илон Маск, генеральный директор компании.

Динамика за пределом физики

Производитель утверждает, что при испытаниях им удалось зафиксировать время разгона от 0 до 100 км/ч на уровне 0,81 секунды. Максимальная скорость прототипа уже превысила 370 км/ч, но конечной целью инженеров является достижение половины скорости звука около 616 км/ч.

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Кроме ракетных ускорителей, под днищем суперкара спрятана массивная система всасывающих вентиляторов. Вице-президент Tesla по инженерии Ларс Морави отметил, что эта установка генерирует прижимную силу до 2G, буквально присасывая машину к асфальту во время агрессивного прохождения поворотов.

Интересно, что на фоне всеобщего перехода бренда к системам автономного вождения, эта модель станет исключением. Маск подчеркнул, что это будет фактически единственным автомобилем с ручным управлением, который будет производить марка в долгосрочной перспективе.

Три версии и туманные перспективы

На рынок Roadster выйдет в трех модификациях. Базовая версия Performance получит только систему всасывающих вентиляторов, в то время как экстремальный разгон за 0,81 секунды обеспечит лимитированная комплектация Thrust.

Самый мощный вариант под названием Rocket с десятью ракетными соплами будет доступен исключительно по специальным приглашениям от производителя. Чтобы забронировать любую из этих версий клиентам необходимо внести депозит в размере 50 тысяч долларов в течение десяти дней.

Несмотря на фантастические характеристики, остается много открытых вопросов легальности использования таких технологий на дорогах общего пользования. Регуляторы вряд ли позволят выбрасывать сжатый газ со скоростью звука или перепрыгивать через другие транспортные средства в городском трафике.

Серийное производство нового поколения суперкара запланировано на 2028 год. Однако, учитывая девятилетнюю историю задержек с момента показа первого концепта в 2017 году и отсутствие финального прайса, инвестирование в эту модель пока выглядит как покупка кота в мешке.