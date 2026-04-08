Билет на лодку по цене кроссовера: на Закарпатье за переправу через Тису драли по $17 000

Организаторы оценивали свои "услуги" от 11 до 17 тысяч долларов. Скидок не было, инструменты лояльности в оплате относительно возраста или пола в расчетах также не предусматривались.

Правоохранители задержали трех подозреваемых. О схемах и технологии разоблаченных преступлений сообщила полиция Закарпатской области.

За трансфер до границы авто изъяли

В Мукачевском районе задержаны два сообщника – 31-летний житель села Рокосово и его 46-летний партнер из Горинчова.

Цена вопроса: 11 000 долларов с клиента. Дельцы обеспечивали полное сопровождение и доставку военнообязанных непосредственно к линии границы на собственном авто.

На очередной попытке "предпринимательской" деятельности обоих организаторов задержали "на горячем" после доставки двух очередных клиентов чуть ли не до полосы границы. Полиция изъяла транспортное средство, мобильные телефоны и деньги.

Организаторов обвиняют в преступлении за незаконную переправку лиц через государственную границу из корыстных побуждений. Фото: Полиция Закарпатья

Береговщина: "Элитный" круиз на резиновой лодке

Другую схему организовал 22-летний тернополянин. Он выбрал более рискованный маршрут – через реку Тиса.

Цена вопроса: 17 000 долларов. Фигурант разработал маршрут вне официальных пунктов пропуска. Для преодоления водной преграды и переправки в Румынию он выдавал клиентам резиновую лодку.

Организатора задержали при попытке переправить очередного "уклониста".

Юридические последствия

По обоим фактам начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу из корыстных побуждений).

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к функционированию этих каналов.