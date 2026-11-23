Как сообщает издание Motor1, основатель компании Кристиан фон Кенигсегг через свой Instagram заверил фанатов, что проект абсолютного рекорда остается в повестке дня. Точных сроков он не назвал, ведь команда ждет создания резины, которая будет обеспечивать безопасность пилота на экстремальных скоростях.

Модель Jesko Absolut представили еще в 2020 году, заявив ее как самый быстрый автомобиль в истории шведской марки. В отличие от трековой версии Attack, этот гиперкар лишили гигантского антикрыла ради идеальной аэродинамики с коэффициентом лобового сопротивления всего 0,278.

Под капотом монстра скрывается 5-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который на биоэтаноле E85 выдает невероятные 1600 лошадиных сил. Вся эта мощность передается на задние колеса через фирменную 9-ступенчатую коробку передач Light Speed Transmission.

Почему шины стали главной проблемой

Компьютерные симуляции и стендовые испытания уже доказали, что Jesko Absolut способен преодолеть отметку в 532 км/ч. В июле этого года на динамометрическом стенде автомобиль раскрутил колеса более 500 км/ч на девятой передаче, даже не достигнув ограничителя оборотов.

"На скорости свыше 500 км/ч шины испытывают огромные центробежные силы и нагрев, поэтому их долговечность и стабильность абсолютно критичны", – объясняют инженеры. Ранее Koenigsegg сотрудничал с компанией Michelin для высокоскоростных тестов и теперь партнерам придется создать настоящий технологический шедевр.

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Кроме резины, шведам нужно найти идеальную локацию для заезда. Чтобы безопасно разогнаться до 330 миль в час и плавно затормозить, необходим исключительно длинный и ровный отрезок идеального асфальта.

Китайский вызов и конкуренты