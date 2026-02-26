Бизнес на "автогуманитарке" не прошел: волынянин, четыре года убегавший от следствия, оказался в СИЗО

Фигуранта дела разоблачили еще в 2022 году. Тогда под процессуальным руководством прокуроров Кировоградской областной прокуратуры была разоблачена и прекращена незаконная продажа транспортных средств, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь для нужд ВСУ.

Как говорится в релизе упомянутой прокуратуры от 25 февраля этого года, житель Волыни организовал ввоз из стран ЕС трех автомобилей – Hyundai Santa Fe, Volkswagen Touran и KIA Sorento. Техника декларировалась по льготным условиям как помощь армейским подразделениям.

Были гуманитарные, а стали собственные

После пересечения границы транспорт фактически перешел в частное пользование и, понятно, попал в продажу. Новоиспеченный владелец предложил волонтеру приобрести за 16 300 долларов США все три транспортных средства.

Предложение оказалось подходящим. Была осуществлена предоплата частичной суммы. Окончательный расчет и передачу техники провели в Кропивницком. Именно там в условленном месте передачу автомобилей и средств правоохранители задокументировали во время контролируемой встречи.

На том же месте транспорт и наличные деньги изъяты. Мужчине сообщили о подозрении. Однако через несколько дней фигурант "накивал пятами".

А мог получить условный срок или штраф

С 2022 года мужчина скрывался от органов досудебного расследования и находился в розыске.

В феврале 2026 года его местонахождение установлено: подозреваемого нашли, задержали и доставили в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.

От пяти до семи лет "могут дать"

Суд согласился с доводами стороны обвинения и избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 465 920 грн.

Действия продавца гуманитарных автомобилей квалифицированы по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.