Бизнес обновляет автопарки: продажи новых грузовиков выросли на 19%, а лидером стал Renault

По данным ассоциации Укравтопром, В прошлом месяце отечественный парк грузовых и специальных автомобилей пополнился солидной партией техники. Всего с начала текущего года украинцы уже зарегистрировали 11518 новых машин этого сегмента.

Если сравнивать эти цифры с аналогичным периодом в прошлом году, то общий прирост составляет значительные 17 процентов. Это значит, что предприниматели не просто поддерживают текущие мощности, но активно инвестируют в новые транспортные средства.

Кто в лидерах среди брендов

Бесспорным фаворитом среди украинских покупателей остается Renault, дилеры которого передали клиентам 321 автомобиль. Со значительным отрывом на второй строчке закрепился Volkswagen с показателем в 122 реализованные единицы.

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Тройку лидеров замыкает производитель тяжелой техники MAN, продавший 108 грузовиков. Четвертое место с совершенно одинаковым результатом в 102 автомобилях разделили между собой Fiat и Hyundai.

Пятерку самых популярных марок коммерческого транспорта закрывает Mercedes-Benz Производитель смог реализовать 96 новых автомобилей, подтверждая стабильный спрос на надежную технику для бизнеса.