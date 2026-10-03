Бэтмобиль из фильма "Бэтмен возвращается" выставят на аукцион за 7 миллионов долларов

23 ноября аукционные дома Julien's Auctions и Turner Classic Movies проведут в Лос-Анджелесе и онлайн торги, главным автомобильным лотом которых станет бетмобиль из фильма "Бэтмен возвращается", пишет Motor1.

Julien's Auctions оценивает автомобиль в 5-7 миллионов долларов. Потенциальный результат превышает нынешний рекорд для автомобиля по кинофильму – 4,2 миллиона долларов, ранее заплативших за бетмобиль из телесериала "Бэтмен" 1960-х годов.

Кузов построили на двух шасси Chevrolet Impala

Бэтмобиль Тима Бертона не использует стандартную серийную платформу. Его рама создана на основе двух соединившихся шасси Chevrolet Impala. Кузов изготовлен из стеклопластика. Его общая длина от бампера до бампера составляет около 6 метров.

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Дизайн автомобиля выполнен в стиле ар-деко. Передняя часть получила большой воздухозаборник, вдохновленный турбиной, а сзади установили массивные плавники. Такая конструкция соответствовала мрачной стилистике Готем-сити в фильмах Тима Бертона. Под длинным кузовом установлен двигатель Chevrolet V8, работающий в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль использовали во время съемок

По информации Julien's Auctions, именно этот экземпляр использовали для большинства сцен вождения в фильме "Бэтмен возвращается". Это отличает его от резервных или статических автомобилей, которые могли использоваться при производстве киноленты. После завершения съемок Бетмобиль появился на премьере фильма и на вечеринке по случаю завершения выставки. Впоследствии его хранили и экспонировали в Автомобильном музее Маркона.

Автомобиль все еще имеет оригинальное глянцевое черное покрытие.

Бэтмобиль может установить новый рекорд Бэтмобиль из "Бэтмена возвращается" имеет значительную историческую ценность для коллекционеров автомобилей из кинофильмов. Именно этот дизайн использовался в двух фильмах Тима Бертона о Бэтмене и стал одним из самых узнаваемых образов автомобиля супергероя.

Раньше большие суммы на аукционах приносили и другие автомобили из известных фильмов. Например, Ford Mustang GT 1968 года из "Буллита" продали за 3,74 миллиона долларов, а Aston Martin DB5 Джеймса Бонда 1965 года – за 2,4 миллиона долларов. Оценка бетмобиля в 5-7 миллионов баксов существенно превосходит эти результаты. В то же время, окончательную стоимость автомобиля определит только результат торгов.

Кроме бетмобиля на ноябрьском аукционе будут продавать костюмы Бэтмена, реквизит, производственные материалы и другие предметы, связанные с историей персонажа в кино.