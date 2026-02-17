Без водителя и остановок фура прошла 1600 километров, нигде не нарушив ПДД

Речь идет о расширении маршрутной сети по всей южной части Соединенных Штатов и обслуживании конечных точек клиентов в 2026 году на очень длинных маршрутах.

О новизне говорится в ряде релизов на сайте компании, которая является ведущей в США по внедрению систем автономного управления различными типами транспортных средств, от грузовиков до пассажирских транспортных средств.

Грузовики Aurora ездят без водителей днем и ночью

Нынешний этап начался с революционного сообщения между Финиксом в Аризоне и Форт-Вортом в Техасе. Фуры на маршрут в 1 000 миль/1 609 километров в одну сторону ходят без остановок благодаря автопилоту.

По данным компании Aurora, автопилотируемая фура за почти 15 часов перевозит груз на расстоянии расстояние 1600 километров. Водители классических грузовиков преодолевают то же расстояние гораздо дольше из-за федеральных правил, ограничивающих время, в течение которого они могут находиться за рулем.

Автопилот Aurora надежно видит и понимает окружающую среду днем и ночью практически 24/7 и никогда не устает, чего не скажешь о водителе. Фото: Aurora

Например, водители грузовиков должны останавливаться на 30-минутный перерыв после восьми часов и могут управлять полуприцепом максимум 11 часов подряд, согласно федеральным правилам. После достижения этого предела водители не могут садиться за руль еще 10 часов.

О тахографе можно забыть

Менеджеры Aurora уверяют, что это первая в истории логистическая автопилотируемая линия будет преодолеваться без остановок на передышку транспортного средства, чего обычно при классическом освоении маршрута одним водителем никак быть не может.

Благодаря автопилоту федеральные правила труда и отдыха водителя в такой технологии не действуют, поскольку водитель отсутствует. Потребность в тахографе, ставшем обязательным атрибутом, теперь можно забыть. Здесь – все иначе и выходит далеко за пределы возможностей человека, поэтому компания назвала это "сверхчеловеческим транспортом".

Водитель пока пассивно сидит в кабине

Тестирование маршрута уже началось. На расстоянии 1600 километров компьютер отвечает за управление транспортным средством, оценивая окружающую среду с помощью камер, радаров и лидаров.

К концу первого квартала водитель в кабине магистрального тягача все-таки есть. Он на всякий случай там присутствует для экстренного вмешательства в случае каких-либо проблем. Однако планируется перейти на полностью беспилотный режим во втором квартале.

Даже в непогоду на скользкой дороге программа беспилотного управления Aurora ведет тяжелую фуру безопаснее и искуснее водителя. Фото: Aurora

Какова перспектива

Сегодня в автопарке компании 30 грузовиков, 10 из которых работают без водителя. Ожидается, что до конца года этот автопарк возрастет до более 200 грузовиков.

По состоянию на январь 2026 года грузовики компании проехали 250 000 миль (402 336 км) без водителя с идеальным показателем безопасности. За это время не зафиксировано ни одного ДТП с их участием, не пришло ни одного штрафа за нарушение ПДД.

Во втором квартале Aurora планирует развернуть парк беспилотных грузовиков International Motors LT, на борту которых не будет наблюдателя-человека.

Вероятно, водителям придется искать работу

"Мы ожидаем, что 2026 год станет переломным годом, когда рынок признает, что беспилотные грузовики появились и быстро становятся постоянным элементом нашего транспортного ландшафта", – сказал генеральный директор Aurora Крис Урмсон.

Правда, в кругу профессиональных водителей и ассоциаций и профсоюзов уже задумались: все идет к тому, что Aurora в ближайшее время может заменить всех дальнобойщиков и начнет с магистральных перевозок. Беспилотные системы просто вытесняют водителей грузовиков (см. видео ниже).