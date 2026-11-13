Бюджетно, но практично: медики Черниговщины пересели на новые кроссоверы Chery Tiggo 2 Pro

Как сообщает официальная страница учреждения в Facebook, новые транспортные средства передадут для обеспечения ежедневных потребностей обособленных структурных подразделений.

Главная задача этих машин состоит в поддержании надлежащего эпидемиологического наблюдения и проведении своевременного лабораторного контроля на местах.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Обновление автопарка – это не только улучшение материально-технической базы Центра, но и важный шаг к повышению мобильности, оперативности и эффективности его работы, – уточнили представители медицинского учреждения.

Наличие автомобильных холодильников является важной опцией для такой работы. Они обеспечивают жесткое соблюдение температурного режима при транспортировке чувствительных медицинских препаратов или биологических материалов.

Чем интересен Chery Tiggo 2 Pro

Выбор в пользу компактного китайского автомобиля выглядит вполне логичным, учитывая соотношение цены и практичности. Под капотом Chery Tiggo 2 Pro обычно скрывается проверенный временем 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель, выдающий 109 лошадиных сил и 140 Нм крутящего момента.

Техника новая, неприхотливая к тамошним дорогам и с привлекательной стоимостью владения. Фото: Черниговский областной ЦУПХ

Этого вполне достаточно для уверенного движения как в городском трафике, так и на трассе. Мотор работает в паре с классической 5-ступенчатой механикой или вариатором, передавая тягу исключительно на переднюю ось.

Для медиков, которым часто приходится ездить по разбитым региональным дорогам, весомым плюсом станет клиренс в 178 миллиметров. К тому же, автомобиль имеет достаточно вместительный багажник на 420 литров, куда без проблем помещается все необходимое специфическое оборудование.

Как обновляют автопарки в других регионах

Напомним, ранее мы писали, что европейские партнеры активно помогают украинским сообществам с транспортом. В частности, при финансовой поддержке правительства Дании Николаевская область получила партию надежных рамных грузовиков Iveco Daily для трудных ежедневных задач.

Похожая ситуация наблюдается и в коммунальной сфере западных регионов. Как уже сообщалось на нашем сайте, предприятие Львовэлектротранс недавно заменило 40-летний советский лом на современные автомобили-вышки на базе полноприводных шасси MAN TGM.