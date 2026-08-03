Блогер столкнул на высокой скорости Tesla Cybertruck и Ford F-150, чтобы проверить их на прочность: видео

Перед этим оба пикапа прошли серьезные испытания на бездорожье. В самом начале бездорожья у Tesla Cybertruck оторвался буксировочный модуль, что вывело автомобиль из строя. В то же время, Ford F-150 продолжал преодолевать сложный рельеф даже на трех колесах, пока его не остановило повреждение проводки.

По словам блоггера, общий ремонт Tesla Cybertruck Foundation Series на протяжении всех съемок обошелся в 53 000 долларов, а совокупный бюджет проекта превысил 300 000 долларов.

Столкновение на скорости 179 км/ч и результаты краш-теста

Для проведения финального столкновения команда модифицировала Tesla Cybertruck с помощью механических приводов, превратив его в дистанционно управляемый автомобиль. Коди Детвайлер управлял пикапом с помощью FPV-очков, направив его по прямой трассе прямо в сторону неподвижного Ford F-150.

К моменту удара Tesla разогналась до 179 км/ч. В результате взрывного столкновения кабина Ford F-150 полностью отделилась от рамы, а сам кузов пикапа разорвало на две части. Несмотря на масштабные повреждения обоих автомобилей, Tesla Cybertruck после удара визуально сохранил более узнаваемую форму по сравнению с изуродованным оппонентом.

Итоги испытаний и утилизация автомобилей

После завершения съемок остатки обоих грузовиков были доставлены на площадку для переработки грязи, где тяжелая техника окончательно разорвала машины и отправила их в промышленный шредер.

Несмотря на то, что Cybertruck лучше перенес непосредственное столкновение, WhistlinDiesel объявил победителем в общем рейтинге долговечности Форд F-150. Главной причиной такого решения стало то, что на протяжении всех этапов испытаний Ford ни разу не нуждался в визите в сервисный центр, тогда как Tesla за время съемок возвращалась в дилерский центр шесть или семь раз.