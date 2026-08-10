BMW 320i E21 в 1977 году с пробегом 14 500 км остался без покупателя на аукционе

Автомобиль был продан первому владельцу, доктору Уоррену Валенсии, дилером в Боулдере (штат Колорадо) в 1977 году. Машина оставалась в его владении более 40 лет до его смерти в 2020 году, сообщает Carscoops.

В 2024 году автомобиль приобрел новый владелец, осуществивший полное техническое обслуживание с заменой термостата, шлангов охлаждающей жидкости, свечей зажигания, аккумулятора, приводных ремней и шин.

Состояние экземплера и оригинальная стоимость

Несмотря на то, что BMW выпустила более 1,3 миллионов экземпляров 3-й серии в кузове E21, найти подобный автомобиль в таком состоянии в США является редкостью. Купе сохранило оригинальное лакокрасочное металлическое покрытие, 13-дюймовые легкосплавные диски со спицами и спортивные сиденья Recaro с минимальными следами износа.

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Под капотом авто установлен 2,0-литровый четырехцилиндровый атмосферный BMW M10 на 110 л.с. и 152 Нм крутящего момента в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. Привод задний с дифференциалом повышенного трения.

Согласно оригинальной заводской наклейке на стекле, в 1977 году стоимость этой машины составляла 9620 долларов. С учетом инфляции это эквивалентно сумме более 53 000 долларов в современных ценах, что сопоставимо со стоимостью нового седана BMW 330i xDrive, чья рекомендованная розничная стоимость начинается от $50 тысяч.