BMW готовит новый электрический универсал i3 Touring на платформе Neue Klasse

Как заметно на кадрах Carscoops, прототип, выкрашенный в серебристый цвет, имеет камуфляж только на передней части, корме и боковых зеркалах. Автомобиль сохраняет стильный стиль седана, получив удлиненный силуэт кузова.

Технические характеристики и параметры зарядки

В основе i3 Touring лежит архитектура BMW Neue Klasse (BMW Gen6), которая использует электродвигатели и аккумуляторы шестого поколения бренда. Вероятно, сначала компания представит модификацию i3 Touring 50 xDrive.

Она будет использовать два электродвигателя общей мощностью 463 л.с. (что всего на 17 л.с. меньше показателя стандартного BMW M3), а также батарею емкостью 108,7 кВт-ч с цилиндрическими элементами, что будет обеспечивать запас хода около 885 километров по измерительному циклу WLTP.

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Благодаря поддержке быстрой зарядки постоянным током мощностью до 400 кВт, пополнить заряд аккумулятора от 10% до 80% можно ориентировочно за 21 минуту. Для домашнего использования предусмотрено зарядное устройство переменного тока мощностью 22 кВт. Дебют модели ожидается уже скоро.

Успех линейки Neue Klasse.