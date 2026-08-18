BMW и Kith создали уникальный X5 E53 с двигателем V10 и механической коробкой передач

Поскольку оригинальный X5 первого поколения так и не получил серийную M-версию, этот проект стал ближайшей интерпретацией отсутствующей модификации. В течение года автомобиль прошел полную реставрацию кузова и модернизацию силового агрегата.

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Автомобиль, выполненный в заводском цвете Titanium Silver Metallic, сохранил стандартную систему полного привода, но получил существенно обновленную техническую часть:

5,0-литровый атмосферный S85 V10, выдающий 500 л.с. и 520 Нм крутящего момента;

Шестиступенчатую механическую коробку передач;

Кастомная выхлопная система, обновленная подвеска и тормоза BMW M Sport с синими суппортами и брендингом Kith;

Черную кожу с тиснением Kith на сиденьях, дверных панелях, центральной консоли и рычажном манжете КПП, а также металлическую отделку и спидометр с логотипом Kith.

Особенности эксклюзивного BMW X5 2027 года

Вместе с классической моделью партнеры разработали кастомный BMW X5 2027 выпуска. Автомобиль получил кузов в оттенке Frozen Titanium Silver, 23-дюймовые колесные диски, прозрачные задние фонари, спортивный тормоз M Sport и эмблемы Kith. Интерьер укомплектован спортивными сиденьями с карбоновым покрытием, черной кожей с тиснением и гербом K&K на втором ряду.

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В основе проекта лежит версия X5 40 xDrive, оснащенная 3,0-литровым турбированным рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 399 л.с. и крутящим моментом 580 Нм. Такая силовая установка обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч в 5,1 секунды и максимальную скорость, ограниченную на отметке 250 км/ч.