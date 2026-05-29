BMW внедрит ИИ, чтобы вывести краш-тесты на новый уровень

Главной особенностью нового проекта станет использование реальных промышленных датасетов BMW Group для обучения моделей искусственного интеллекта от Mistral AI. Вместо абстрактных алгоритмов, нейросети будут обучаться на огромных массивах информации, собранных немецким автоконцерном за десятилетия реальных и виртуальных испытаний пассивной безопасности автомобилей.

Сочетание глубокой инженерной экспертизы специалистов BMW и передовых возможностей генеративного ИИ от Mistral AI должно создать синергетический эффект, который изменит традиционные подходы к разработке кузовов.

Мгновенный анализ виртуальных аварий

Искусственный интеллект будет интегрирован непосредственно в аналитические инструменты краш-симуляций. Современные виртуальные краш-тесты генерируют гигабайты сложных технических данных, анализ которых обычно занимает у инженеров немало времени.

ИИ от Mistral AI сможет автоматически распознавать критические зоны деформации металла при ударе, прогнозировать поведение элементов конструкции за считанные секунды и предлагать оптимальные решения для улучшения прочности кузова еще на этапе цифрового проектирования.

Это не только значительно ускорит процесс разработки новых моделей BMW, но и позволит создавать более эффективные структуры защиты пассажиров и пешеходов.

Будущее автомобильного проектирования

В BMW отмечают, что искусственный интеллект не заменит инженеров, а станет их мощным ассистентом. Новая технология позволит проводить тысячи дополнительных виртуальных симуляций в сжатые сроки, испытывая автомобили в таких экстремальных сценариях ДТП, которые ранее было сложно или слишком дорого смоделировать вручную.

Кто такие Mistral AI и как суперкомпьютеры BMW меняют индустрию