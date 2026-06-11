BMW iX3 Long Wheelbase преодолел более 800 километров на одном заряде в реальных условиях

Для испытаний инженеры выбрали большой кольцевой правовой маршрутный круг вокруг озера Кукунор в китайской провинции Цинхай, стартовав и финишировав в городе Синин. Автомобиль в модификации iX3 50L xDrive, оснащен большими 21-дюймовыми аэродинамическими колесными дисками, завершил длинную дистанцию с остаточным уровнем заряда батареи на отметке 2%.

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За время поездки кроссовер продемонстрировал чрезвычайно низкое среднее потребление энергии – всего 12,6 кВт-ч на 100 километров пробега. Полученные данные свидетельствуют о том, что общий запас хода новинки при подобных условиях эксплуатации составляет от 835 до 840 километров. BMW отмечает, что этот результат демонстрирует системный подход бренда к созданию электромобилей, где главным приоритетом является предсказуемость и эффективность в реальной жизни, а не лабораторные показатели.

Экстремальные дорожные и климатические испытания в высокогорье

Для максимального соответствия повседневному клиентскому опыту заезд проходил исключительно в условиях реального дорожного трафика. Маршрут характеризовался сложным рельефом местности и резкими перепадами высот. Электромобиль начал движение в Синине на высоте около 2200 метров над уровнем моря, после чего поднялся горными перевалами на максимальную высоту почти 4000 метров, а затем снова спустился к исходной отметке.

Постоянные подъемы и спуски создали экстремальную нагрузку на систему управления энергией, трансмиссию и термический контроль батареи. Существенным осложнением во время теста стали погодные условия. В течение всего автопробега iX3 Long Wheelbase сталкивался с интенсивным снегопадом и плотным дождем, сильным прямым высокогорным солнечным излучением, резкими колебаниями температуры окружающей среды в диапазоне от 1°C до 21°C, а также изменением дорожного покрытия различного качества.

Чтобы отразить стандартное поведение среднестатистического водителя во время длительных путешествий, всю дистанцию автомобиль преодолел в активированном режиме Efficient. Этот алгоритм обеспечивает оптимальный баланс между комфортом в салоне и энергетической эффективностью всех систем.

Технологические особенности платформы Neue Klasse

Высокие результаты энергетической эффективности кроссовера являются следствием комплексной интеграции новых инженерных решений платформы Neue Klasse. Ключевую роль в достижении рекордного запаса хода сыграла обновленная аэродинамическая концепция кузова, которая минимизирует сопротивление воздушных потоков на высоких скоростях, а также фирменная интеллектуальная система управления Energy Master. Этот электронный ассистент в режиме реального времени оптимизирует распределение и потребление энергии в зависимости от выбранного маршрута, текущей температуры и стиля управления водителя.

В список важнейших технических компонентов архитектуры относятся:

Шестое поколение аккумуляторов: высоковольтная батарея на 108,7 кВт-ч получила совершенно новые цилиндрические сердечники, что позволило значительно увеличить плотность хранения энергии, оптимизировать вес, габариты и повысить общую жесткость кузова автомобиля;

высоковольтная батарея на 108,7 кВт-ч получила совершенно новые цилиндрические сердечники, что позволило значительно увеличить плотность хранения энергии, оптимизировать вес, габариты и повысить общую жесткость кузова автомобиля; Модернизированная силовая установка сочетает в себе синхронный двигатель на передней оси и дополнительный асинхронный мотор на задней, благодаря чему потери энергии уменьшились на 40%, а общий КПД трансмиссии вырос на 20%;

сочетает в себе синхронный двигатель на передней оси и дополнительный асинхронный мотор на задней, благодаря чему потери энергии уменьшились на 40%, а общий КПД трансмиссии вырос на 20%; Управляющий комплекс "Heart of Joy": инновационный центральный блок управления работает в связке с высокоэффективной системой рекуперации, что позволяет осуществлять торможение и замедление исключительно за счет электродвигателей в 98% повседневных дорожных ситуаций, возвращая энергию обратно в аккумулятор.

Важную роль в успешном прохождении теста сыграла обновленная интегрированная система термоменеджмента. Она обеспечивала мгновенную и точную стабилизацию рабочей температуры аккумулятора во время быстрых переходов от холодного утреннего воздуха к дневному теплу, а также при резкой смене дождя на снег. Это позволило сохранить стабильный запас хода и поддержать комфортный микроклимат для пассажиров в салоне без чрезмерного дефицита километров.