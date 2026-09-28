BMW M5 E39 с двигателем Volkswagen W10 выставят на аукцион: какая цена

Аукционный дом Broad Arrow выставит этот BMW M5 E39 на торги Zoute Concours в Кнокке-Хейсте 9 октября 2026 года. На первый взгляд автомобиль выглядит как обычный BMW M5 поколения E39 в цвете Carbon Black Metallic с черным кожаным салоном.

Однако, как пишет Motor1, под капотом у него установлен не штатный 4,9-литровый V8 S62, а экспериментальный 5,0-литровый W10 производства Volkswagen. По данным Broad Arrow, проект начался в 1999 году по поручению Фердинанда Пиеха, возглавлявшего на тот момент Volkswagen. Вместо создания отдельного тестового прототипа инженеры установили экспериментальный двигатель прямо в шасси BMW M5.

Основой стал автомобиль, выпущенный 2 марта 1999 года, с шасси WBSDE91040GJ16436. При этом шестиступенчатую механическую коробку передач BMW сохранили.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Атмосферный W10 мощностью 473 лошадиных сил

5,0-литровый Volkswagen W10 имеет полностью алюминиевую конструкцию. Этот атмосферный двигатель развивает 473 л. и 600 Нм крутящего момента. В сравнении со штатным S62 V8 это на 79 л.с. и 90 Нм больше. Мотор получил отдельный блок управления, а заводские системы контроля тяги и стабилизации были отключены. Также отключили ABS.

Вместо штатной приборной панели в прототипе установили гоночную панель Stack без одометра. Поэтому фактический пробег автомобиля сегодня невозможно подтвердить. Экспериментальный W10 стал одним из этапов инженерных разработок Volkswagen, впоследствии приведших к созданию W16 для Bugatti Veyron. Однако сам проект W10 так и остался в стадии прототипа.

Было создано только три двигателя W10

По словам Сабины Виллеке, которая руководила командой инженеров проекта, всего Volkswagen изготовил всего три двигателя W10.

"Один остается в Германии", – рассказала она Broad Arrow. "Один выставлен рядом с M5. Один обеспечивает работу автомобиля".

По словам Виллеке, во время секретной разработки автомобиль также использовался Фердинандом Пиехом как личный транспорт. Проект создавали вне официальной структуры исследований и разработок Volkswagen, а его стоимость, по сообщениям, приближалась к 2 млн евро. После завершения эксперимента Volkswagen не продолжил развитие концепции W10.

Прототип до сих пор используют на дорогах

Нынешний владелец приобрел BMW M5 примерно десять лет назад благодаря своим связям в мире автомобильной инженерии. Автомобиль был зарегистрирован для использования на дорогах в Словакии.

Владелец не хранил прототип в гараже как музейный экспонат и продолжал ездить на нем. В то же время из-за масштабных конструктивных изменений автомобиль до сих пор не имеет сертификата соответствия. Это означает, что будущему владельцу придется отдельно решать вопросы соответствия автомобиля требованиям к его эксплуатации.

Сколько обойдется уникальный M5