BMW M8, Lamborghini и Audi RS7: руководителя оборонного предприятия подозревают в сокрытии автопарка

О новых подозрениях в адрес бывшего исполняющего обязанности генерального директора предприятия и трех его сотрудников сообщил Офис Генерального прокурора. По данным следствия, пока оборудование оборонного завода демонтировали и сдавали на металлолом, его руководитель пользовался парком премиальных и спортивных автомобилей.

Audi RS7 “подешевела” в 40 раз за один день

Один из ключевых эпизодов касается Audi RS7, приобретенной в 2024 году.

По материалам следствия, фактическая цена автомобиля составляла 4 млн гривен. В тот же день машину оформили на мать подозреваемого, но в другом договоре указали уже лишь 100 тысяч гривен.

Таким образом, в документах стоимость мощного спортивного лифтбека снизилась сразу в 40 раз.

Примерно через полгода Audi RS7 перерегистрировали на третье лицо уже за 4,2 млн гривен. Несмотря на это, в декларации бывшего руководителя за 2024 год автомобиль так и не появился.

BMW M8, Mercedes CLS и Lamborghini Murciélago

Audi была не единственной дорогой машиной, которой, по версии следствия, фактически владел чиновник.

Правоохранители называют BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class и Lamborghini Murciélago. Формально автомобили были зарегистрированы на родственников или лиц, связанных с подозреваемым.

Следствие считает, что на самом деле транспортным средством владел и пользовался сам бывший руководитель предприятия. В декларациях эти активы он якобы не указывал.

Речь идет об очень разных, но одинаково дорогих машинах. BMW M8 является одним из самых мощных серийных автомобилей марки, Mercedes-Benz CLS сочетает представительский формат с кузовом четырехдверного купе, а Lamborghini Murciélago уже имеет статус коллекционного суперкара.

В декларациях не хватало имущества на миллионы

Бывшему руководителю предъявили новое подозрение в связи с внесением заведомо недостоверных сведений в декларации за 2024 и 2025 годы.

По подсчетам следствия, сумма неуказанного или неправильно задекларированного имущества в 2024 году составила 11,5 млн гривен. В декларации за 2025 год разница достигла почти 13 млн гривен.

Значительную часть внимания правоохранителей привлекли именно автомобили, поскольку их реальная стоимость, фактический пользователь и данные в документах якобы существенно различались.

Предприятие параллельно разбирали на металлолом

Эпизод с автомобилями стал лишь частью более широкого уголовного производства.

По данным прокуратуры, государственное предприятие оборонной отрасли находилось в процессе приватизации. Вместо сохранения его активов руководитель вместе с работниками якобы организовал демонтаж оборудования.

Оборудование разбирали, распиливали, вывозили и продавали как металлолом. Правоохранители зафиксировали телефонные разговоры, в ходе которых участники схемы координировали приезд покупателей, подготовку металла и транспортировку к пунктам приема.

Ущерб государственному предприятию, по предварительным оценкам, составляет миллионы гривен.

Это не первое подозрение

Ранее тому же бывшему руководителю и главному инженеру уже сообщали о подозрении в получении неправомерной выгоды.

По версии следствия, они передавали в пользование складские помещения государственного предприятия без заключения официальных договоров аренды.

Новые эпизоды касаются как уничтожения имущества предприятия, так и сокрытия активов в декларациях. Досудебное расследование уже завершено, а подозреваемым открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

Окончательную оценку доказательствам и действиям фигурантов должен дать суд. Однако именно история с автопарком показывает масштаб несоответствий: от Audi RS7, формально “потерявшую” почти всю стоимость за сутки, до Lamborghini и BMW, которые фактически использовались, но не фигурировали в декларациях.