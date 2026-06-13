BMW M Concept Neue Klasse: видение полностью электрического будущего спортивного суббренда

Новая философия компании основана на сочетании экспрессивного внешнего вида, экстремальной мощности и инновационных экологичных материалов, оставаясь верной историческому лозунгу: "Рожденные на гоночной трассе. Созданы для дорог".

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По словам руководителя отдела дизайна компактного класса BMW, линейки Neue Klasse и суббренда M Оливера Хайльмера, каждая деталь экстер'экстерьера и интерьера концепта подчинена функциональности и служит исключительно для улучшения динамических показателей, перенося фирменный характер марки в новую цифровую эру.

Аэродинамика гоночных болидов и новая световая идентичность

Внешний вид BMW M Concept Neue Klasse отличается мощными пропорциями, четкими линиями кузова и расширенными колесными арками. Прототип получил кузов в новом насыщенном металлике Monza Red, а также гоночные колеса с центральной гайкой фиксации, окрашенной в красный и синий цвета. Многие элементы были разработаны для оптимизации воздушных потоков. На капоте появилось характерное V-образное вентиляционное отверстие, которое помогает эффективно охлаждать электрические компоненты привода. Зеркала заднего вида получили аэродинамическую форму и фирменные цвета линейки М.

Передняя часть кузова выполнена в классическом для бренда стиле "нос акулы" (Shark Nose). При этом радиаторная решетка и фары теперь объединены в единый моноблок с трехмерным эффектом глубины. На концепте дебютировала новая технология освещения M Yellow Lights с желтыми иконками. Это прямая отсылка к гоночным болидам класса GT и гибридному прототипу BMW M Hybrid V8. Такое решение станет новой визитной карточкой всех последующих серийных спорткаров марки.

Нижняя часть бамперов как спереди, так и сзади выполнена в стиле "тримаран", заимствованном в архитектуре скоростных парусных лодок. Трехсекционная конструкция поддерживает передний сплиттер и трехмерные фонари Track Lights, которые обрамляют задний диффузор. На крышке багажника установлен выраженный спойлер типа "утиный хвост" для увеличения прижимной силы на задней оси. Кроме того, инженеры впервые использовали элементы из натурального волокна вместо традиционного углепластика для создания сплиттера, диффузора и графики на крыше с логотипом М.

Трек-кокпит и премиальные материалы интерьера

Внутреннее пространство концепта полностью ориентировано на водителя и получило минималистичное оформление. В салоне установлены четыре новосозданных спортивных кресла-ковша со встроенными силовыми элементами из натурального волокна. Обивка выполнена из двухцветной кожи Merino в синем (Bathurst Blue) и красном (Berry Red) оттенках. Безопасность пассажиров обеспечивают гоночные пятиточечные ремни безопасности красного цвета.

Впервые в отделке моделей серии М дизайнеры применили высококачественную черную нубуковую кожу, которой обшиты руль, дверные карты и трубчатая структура каркаса безопасности. Передняя панель обтянута черным трикотажным материалом со специфической гексагональной (шестиугольной) фоновой подсветкой. Спортивный антураж подчеркивают ярко-красные акценты на селекторе трансмиссии, подрулевых лепестках переключения передач и в графических меню цифровых мониторов.

Четыре электродвигателя и компьютер Heart of Joy

Технологической основой концепта стала инновационная система привода BMW M eDrive, построенная на базе шестого поколения (Gen6) электрической архитектуры Neue Klasse. Председатель правления бренда BMW M GmbH Францискус ван Меел подчеркнул, что даже после полного отказа от двигателей внутреннего сгорания подразделение сохранит традицию прямого переноса гоночных технологий в серийное производство.

Силовая установка концепта предлагает четыре независимых электродвигателя (по одному на каждое колесо) и центральный блок управления BMW M Dynamic Performance Control, интегрированный в сверхмощный бортовой комп’, получивший название Heart of Joy, управления тягой и тормозными усилиями, обеспечивающий максимальный уровень рекуперации, стабильное сцепление на пределе возможностей и мгновенный отклик на педаль акселератора.

Электрическая система работает под напряжением 800 вольт. Концепт оснащен высоковольтной аккумуляторной батареей емкостью более 100 кВт-ч. Внутри блока используются оптимизированные цилиндрические элементы питания шестого поколения,, которые обладают более высокой плотностью энергии и способны выдерживать экстремальные токи во время быстрой заправки или интенсивного трек-дня. Сам жесткий корпус батареи конструктивно интегрирован в силовую структуру передней и задней осей, что существенно повышает общую жесткость кузова на кручение и улучшает управляемость.

Будущая стратегия BMW M