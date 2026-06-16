BMW подтвердила, что новый X5 будет предлагаться с пятью вариантами двигателей: модель готовят к премьере

Новое поколение модели впервые в истории марки предложит покупателям беспрецедентный выбор из пяти различных технологий привода, включая полностью электрическую версию и модификацию на водородном топливе, подтвердили в компании. В рамках финальных испытаний журналистам ведущих автомобильных изданий уже разрешили протестировать первые предсерийные образцы.

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Среди них были бензиновый вариант BMW X5 40 xDrive мощностью 400 л.с., плагин-гибрид BMW X5 50e xDrive на 490 л.с., а также главная электрическая премьера – BMW iX5 60 xDrive, развивающая 578 "лошадок". Кроме того, линейку традиционно дополнят дизельные версии, причем все ДВС-модификации получат технологию мягкого гибрида с 48-вольтовой системой.

Электрический iX5 с рекордной батареей и будущий водородный вариант

Главной технологической сенсацией стал полностью электрический кроссовер BMW iX5. Он построен на базе новейшей электрической архитектуры шестого поколения eDrive (Neue Klasse), которая использует инновационные цилиндрические аккумуляторные ячейки и 800-вольтовую систему.

Электромобиль получил самую большую батарею в истории легковых моделей немецкой марки: ее полезная емкость составляет 141 кВт-ч для европейского рынка и 144 кВт-ч для США. За уверенное движение отвечают два мощных электромотора, расположенные на передней и задней осях, которые реализуют фирменную систему полного привода xDrive.

Еще одной важной вехой станет появление в 2028 году полностью водородного серийного кроссовера BMW iX5 Hydrogen. Его силовая установка будет сочетать топливные элементы третьего поколения и уникальную плоскую систему хранения водорода Flat Storage. Семь баллонов высокого давления из углепластика интегрированы в прочную металлическую раму под полом автомобиля параллельно друг другу. Такая компоновка позволила полностью сохранить пространство пассажирского салона и багажника, а главное – собирать водородные кроссоверы на той же конвейерной линии, что и другие версии.

Цифровое сердце Heart of Joy и совершенное шасси

В новом BMW X5 также предусмотрен высокопроизводительный центральный компьютер управления динамикой под названием Heart of Joy, заимствованный у моделей линейки Neue Klasse. Этот блок обрабатывает данные и координирует работу двигателей, тормозов, рулевого управления и процессов рекуперации в десять раз быстрее, чем предыдущие аналоги – за считанные миллисекунды.

Благодаря этому электрические и водородные версии демонстрируют идеальную плавность замедления, возвращая максимум энергии в батарею при каждом торможении. BMW подчеркивает, что кроссовер также сохранил эталонное фирменное распределение веса по осям в пропорции почти 50:50. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается адаптивной подвеской с электронным управлением амортизаторами. Для топ-версий доступно продвинутое шасси Adaptive Chassis Control Professional, которое включает:

Пневматическую подвеску обеих осей;

Полноуправляемое шасси с подруливанием задних колес (Integral Active Steering);

Активную систему стабилизации поперечных наклонов кузова.

Кроме того, для нового кроссовера впервые стали доступны огромные заводские колесные диски диаметром до 23 дюймов с разноразмерными шинами.

Автопилот второго уровня и симбиоз с водителем

Модель получила новейшие системы помощи водителю 2-го уровня и комплексы активной безопасности. Главная философия концепции BMW Symbiotic Drive заключается не в полной автоматизации, а в гармоничном взаимодействии человека и искусственного интеллекта. Система позволяет водителю самостоятельно подруливать, тормозить или ускоряться во время работы ассистента, не отключая автоматику полностью.

Опциональный комплекс Motorway and City Assistant обеспечивает ведение машины от въезда до выезда с магистрали, а также навигацию по городу от адреса к адресу под контролем панорамного интерфейса BMW Panoramic iDrive. Многочисленные функции безопасности работают незаметно, выступая "тихими компаньонами". Например, ассистент удержания полосы движения (Lane Keeping Assistant) анализирует движения руля и взгляд водителя, вмешиваясь только в случае реальной опасности или при случайном съезде с траектории.

Среди других систем – автоматическое уклонение от столкновений в пределах своей полосы, мониторинг слепых зон с силовым подруливанием, защита от боковых ударов и функция автоматического торможения при выезде с парковочного места задним ходом или во время поворотов на перекрестках.