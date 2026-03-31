BMW показала новый iX3 для Китая: длинная база и запас хода более 900 километров

Внешне BMW iX3 Long Wheelbase сохранил узнаваемый стиль глобальной версии, но получил ряд современных деталей. Среди них – фирменные дневные ходовые огни “Digital Angel Wing” и подсвеченная решетка “3D Luminous Grille”, которая стала еще более выразительной.

Как пишет CarNewsChina, кроссовер будет предлагаться сразу в девяти цветах кузова, включая яркие варианты вроде Flamenco Red. В задней части остались L-образные фонари, а также появился обновленный спойлер с интегрированной камерой для систем помощи водителю.

Увеличенная колесная база

Ключевой особенностью версии для Китая стала удлиненная колесная база – 3005 мм против 2895 мм у стандартной модели. Это означает больше пространства для задних пассажиров, что критически важно для местного рынка. На кузове также появились обозначения “Brilliance BMW” и “iX350L”, что подчеркивает локальное производство и спецификацию модели.

Цифровой салон с AI и интеграцией Huawei

Интерьер новинки построен вокруг современной цифровой экосистемы. BMW сотрудничает с Alibaba для внедрения LLM-технологий, которые используют возможности искусственного интеллекта DeepSeek. Система поддерживает экосистему HarmonyOS и интеграцию с сервисами Huawei через HiCar. Фактически, автомобиль становится частью цифровой среды пользователя. Также заявлена система навигации Momenta с расширенными функциями полуавтономного управления как на трассах, так и в городе.

Мощность более 460 л.с. и новая платформа

Технически BMW iX3 Long Wheelbase переходит на новый уровень. Кроссовер получил электропривод шестого поколения BMW eDrive и 800-вольтовую архитектуру. Силовая установка включает два электромотора мощностью 463 л.с. и 645 Нм крутящего момента, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды.

Рекордный запас хода и быстрая зарядка

Один из главных козырей новинки – батарея на 108 кВт-ч. По китайскому циклу CLTC запас хода превышает 900 км, что делает модель одной из самых дальнобойных в классе. Быстрая зарядка также впечатляет: всего за 10 минут можно получить до 427 км пробега.

Появление BMW iX3 Long Wheelbase демонстрирует, насколько важным является китайский рынок для BMW. Компания не просто адаптирует модели, а создает отдельные версии с учетом локальных требований. Это также сигнал о том, что конкуренция в сегменте электрокроссоверов обостряется, и традиционные бренды вынуждены быстро интегрировать новые технологии, чтобы не отставать от местных производителей.