BMW превратит новые электромобили в "павербанки" для домов: как это будет работать

Благодаря технологии двунаправленной зарядки Vehicle-to-Home (V2H) немецкие электрокары перестанут быть просто средством передвижения, а превратятся в гигантские мобильные накопители энергии. Новый комплекс оборудования появится на рынках Германии, Австрии и Нидерландов в конце 2026 года. Главная задача разработки « – » — научить домашние солнечные станции, бытовые приборы и батарею электромобиля работать как один слаженный организм.

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Умный менеджер: как автомобиль будет экономить деньги владельца

Для реализации системы необходимы три компонента: любой электромобиль BMW на платформе Neue Klasse, двунаправленная зарядная станция BMW Wallbox Professional и специальный блок управления SOLARWATT Manager. Этот хаб автоматически координирует все потоки электричества в доме:

система самостоятельно решает, когда заряжать стационарную домашнюю батарею, а когда перенаправлять излишки от солнечных панелей в аккумулятор машины;

с помощью интеллектуальных алгоритмов комплекс анализирует метеорологические прогнозы. Если зимой ожидается пасмурная погода, менеджер заранее подготовит запасы энергии;

в периоды дефицита солнца система автоматически подключается к динамическим ночным тарифам общей сети. Она заряжает автомобиль и домашний аккумулятор в самые дешевые ночные часы, а днем, когда электричество дорогое, питает бытовую технику и дом бесплатным током из аккумулятора BMW.

В отличие от технологий типа Vehicle-to-Grid (V2G), где электричество возвращается в общегосударственную сеть, в решении от BMW вся энергия циркулирует исключительно внутри домохозяйства. Это позволяет владельцу достичь максимальной энергетической независимости от коммунальных служб и существенно сократить счета за свет.

Управление со смартфона и запуск в производство

Управление всей экосистемой разделено между двумя мобильными приложениями. В фирменном приложении My BMW водитель указывает только желаемый уровень заряда аккумулятора автомобиля и время планируемого выезда (эти параметры автоматически остаются в наивысшем приоритете, чтобы владелец не остался с разряженным автомобилем перед важной поездкой). Все остальные бытовые настройки – например, очередность включения стиральной машины, теплового насоса или кухонных приборов – выставляются через программу SOLARWATT Home.

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Прием официальных заказов на новую двунаправленную станцию BMW Wallbox Professional и сопутствующее оборудование начнется уже в конце июня этого года, а первые поставки клиентам запланированы на четвертый квартал 2026 года. Блок управления SOLARWATT Manager можно будет без проблем интегрировать даже в уже существующие домашние солнечные станции других производителей.