BMW презентует новую 7 серию: флагманский седан получил гигантские "ноздри" и опциональную броню

Новый BMW 7 серии демонстрирует обновленную концепцию оформления сегмента люкс, отмечает производитель. Ключевыми элементами экстерьера стали решетка радиатора BMW Iconic Glow с характерными “ноздрями” с подсветкой и минималистичные хрустальные ДХО. Монолитный силуэт дополняют уменьшенные поверхности боковых панелей и новые формы задних фонарей.

Для модели впервые предложено двухцветное лакокрасочное покрытие BMW Individual Dual-Finish. Также производитель расширил выбор колесных дисков, добавив к заводской линейке варианты размером от 20 до 22 дюймов. Для поклонников динамичного стиля доступны пакеты M Sport и M Sport Pro, а также три модификации от подразделения BMW M Performance.

Интерьер и мультимедийные инновации

Салон автомобиля отделан комбинацией кожи, дерева, хрустального стекла и металла. Основной акцент сделан на цифровом опыте: в автомобиле дебютирует панорамный iDrive с операционной системой BMW X и отдельный экран для переднего пассажира. Для пассажиров заднего ряда предусмотрен обновленный экран с поддержкой потокового видео в формате 8K.

Аудиосистема Bowers & Wilkins обеспечивает объемное звучание, а интеллектуальный помощник BMW Intelligent Personal Assistant теперь использует технологию искусственного интеллекта. Комфорт повышают автоматическое открывание дверей, четырехзонный климат-контроль и опциональные сиденья Executive Lounge.

Силовые агрегаты и технология BMW eDrive шестого поколения

BMW придерживается принципа технологической открытости, предлагая для 7 Series различные типы приводов. Линейка включает в себя:

Полностью электрические варианты с батареями шестого поколения, обеспечивающие запас хода более 720 километров (по циклу WLTP).

Плагин-гибридные модификации.

Эффективные двигатели внутреннего сгорания (включая дизельный 740d xDrive и бензиновый 740 xDrive) с 48-вольтовой технологией мягкого гибрида.

Автоматизация и системы безопасности

Новый седан оснащен системами помощи водителю второго уровня. Ассистент движения по автомагистрали позволяет управлять автомобилем без рук на скорости до 130 км/ч в ряде европейских стран. Также внедрена система для оптимизации взаимодействия человека с машиной и интеллектуальный помощник парковки Park Assist.

Отдельное место в линейке займет бронированная версия Protection. Автомобиль получил систему защиты BMW Protection Core из бронированной стали и композитов, что соответствует классу защиты VR9 и выдерживает выстрелы бронебойных пуль автоматов калибра 7,62х51.

Устойчивое развитие и производство

Производство всех версий нового BMW 7 серии будет сосредоточено на заводе в Дингольфинге. Старт производства запланирован на лето. Стоимость автомобиля объявят позже.