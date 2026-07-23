BMW пропустит Парижский автосалон: причины, по которым автопроизводитель игнорирует это мероприятие

По информации издания Bloomberg, причиной такого шага стало изменение маркетинговых приоритетов автопроизводителя. В BMW отметили, что в дальнейшем будут придерживаться избирательного подхода к участию в подобных мероприятиях и будут появляться только на тех выставках, где планируются масштабные премьеры.

Примером такой стратегии стал прошедший в этом году Пекинский автосалон в Китае, где бренд продемонстрировал удлиненный iX3, обновленную 7-ю серию и концептуальные модели Mini.

Предварительный список брендов, которые будут представлены на Парижском автосалоне

В последнее время BMW все чаще отдает предпочтение собственным площадкам или специализированным мероприятиям вместо традиционных автосалонов. Так, концепт M Concept Neue Klasse дебютировал во время суточного марафона "24 часа Ле-Мана", а обновленный кроссовер X5 был представлен непосредственно на заводе компании в Спартанбурге, штат Южная Каролина.

Финансовые трудности и сокращение бюджетов