Укр
Ру

BMW пропустит Парижский автосалон: причины, по которым автопроизводитель игнорирует это мероприятие

В этом году Парижский автосалон лишится одного из важнейших участников. Компания BMW приняла решение не участвовать в масштабном автошоу в столице Франции, которое состоится уже в октябре. Несмотря на то, что мероприятие соберет более 60 автомобильных брендов, включая немецких конкурентов Audi и Mercedes-Benz, компания проигнорирует его.
BMW пропустит Парижский автосалон из-за изменения стратегии

ФОТО: BMW|

Стенд BMW на Пекинском автосалоне 2026 года

Данила Северенчук
logo23 июля, 13:50
logo0
logo0 мин

По информации издания Bloomberg, причиной такого шага стало изменение маркетинговых приоритетов автопроизводителя. В BMW отметили, что в дальнейшем будут придерживаться избирательного подхода к участию в подобных мероприятиях и будут появляться только на тех выставках, где планируются масштабные премьеры.

Примером такой стратегии стал прошедший в этом году Пекинский автосалон в Китае, где бренд продемонстрировал удлиненный iX3, обновленную 7-ю серию и концептуальные модели Mini.

Предварительный список брендов, которые будут представлены на Парижском автосалоне

В последнее время BMW все чаще отдает предпочтение собственным площадкам или специализированным мероприятиям вместо традиционных автосалонов. Так, концепт M Concept Neue Klasse дебютировал во время суточного марафона "24 часа Ле-Мана", а обновленный кроссовер X5 был представлен непосредственно на заводе компании в Спартанбурге, штат Южная Каролина.

Финансовые трудности и сокращение бюджетов

#Автособытие #Новости #Фото #Парижское моторшоу