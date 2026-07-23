BMW пропустит Парижский автосалон: причины, по которым автопроизводитель игнорирует это мероприятие

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Стенд BMW на Пекинском автосалоне 2026 года
По информации издания Bloomberg, причиной такого шага стало изменение маркетинговых приоритетов автопроизводителя. В BMW отметили, что в дальнейшем будут придерживаться избирательного подхода к участию в подобных мероприятиях и будут появляться только на тех выставках, где планируются масштабные премьеры.
Примером такой стратегии стал прошедший в этом году Пекинский автосалон в Китае, где бренд продемонстрировал удлиненный iX3, обновленную 7-ю серию и концептуальные модели Mini.
Предварительный список брендов, которые будут представлены на Парижском автосалоне
В последнее время BMW все чаще отдает предпочтение собственным площадкам или специализированным мероприятиям вместо традиционных автосалонов. Так, концепт M Concept Neue Klasse дебютировал во время суточного марафона "24 часа Ле-Мана", а обновленный кроссовер X5 был представлен непосредственно на заводе компании в Спартанбурге, штат Южная Каролина.
Финансовые трудности и сокращение бюджетов
- Отказ от участия в Парижском автосалоне также связана с скорректированным годовым финансовым прогнозом BMW на 2026 год. Автопроизводитель столкнулся с ускоренным падением продаж в Китае и жесткой конкуренцией в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Положительные показатели роста объемов на рынках Европы и США не смогли полностью компенсировать это снижение.
- Среди других факторов, негативно повлиявших на финансовые результаты, в компании назвали геополитические проблемы, в частности войну в Иране.
- В ответ на сложную ситуацию BMW активизировала и ускорила программы по сокращению расходов, одной из мер в рамках которых стало сокращение затрат на традиционные выставочные мероприятия.