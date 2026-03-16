Чем будет пахнуть в салоне нового BMW i3

Для этого производитель систематически исследует качество воздуха, материалы интерьера и даже обонятельное восприятие салона. Все эти параметры оцениваются в специальной лаборатории запахов BMW, пишет Auto24.

В BMW подчеркивают, что принципы устойчивого развития учитываются на всех этапах создания автомобиля – от добычи сырья и работы цепей поставок до производства, эксплуатации и дальнейшей переработки.

Такой подход сочетает технологические инновации, экологическую ответственность и долгосрочную стратегию развития компании. При этом вопросы здоровья и благополучия пассажиров интегрируются непосредственно в процесс разработки новых моделей.

Почему качество воздуха в салоне стало важным

Качество воздуха внутри автомобиля может существенно влиять на самочувствие человека. Оно зависит не только от внешних условий, но и от материалов, из которых изготовлен салон, а также температуры и влажности. Именно поэтому при выборе материалов для интерьера в BMW Group особое внимание уделяют минимизации вредных испарений.

Компания уже более 25 лет использует собственные методы тестирования для измерения уровня выбросов и анализа запахов в салоне автомобиля. Результаты современных исследований в области токсикологии, медицины и сенсорики регулярно интегрируются во внутренние стандарты компании. Этими наработками BMW также делится с международными организациями стандартизации.

Почему запах в салоне имеет значение

Запах автомобильного салона может казаться второстепенной деталью, однако он непосредственно влияет на эмоциональное восприятие автомобиля. Ароматы взаимодействуют с лимбической системой мозга, которая отвечает за эмоции и память. Именно поэтому правильный, едва заметный аромат помогает создать ощущение комфорта и безопасности для пассажиров.

В BMW отмечают, что для формирования такого эффекта компания намеренно не использует искусственные ароматизаторы. Вместо этого инженеры стремятся достичь естественного, “чистого” запаха салона благодаря тщательно отобранным материалам.

Как работает лаборатория запахов BMW

В специальной лаборатории компании тестируют отдельные материалы, компоненты и полностью собранные салоны автомобилей. Исследования проводятся в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. Во время анализа используют современные измерительные технологии, а также сенсорную оценку экспертов BMW.

Именно человеческое восприятие остается ключевым элементом оценки. Инженеры отмечают, что запах формируется не одним материалом, а взаимодействием всех элементов интерьера. Поэтому во время тестирования учитывается общий обонятельный опыт в салоне.

Новый BMW i3 как пример устойчивого подхода

Новый BMW i3 демонстрирует подход, который применяется ко всему модельному портфолио BMW Group. Кроме стратегии декарбонизации в течение жизненного цикла автомобиля, модель использует значительную долю вторичных материалов и инновационные решения для интерьера.

По словам вице-президента по устойчивому развитию продукта BMW Group Нильса Гессе, растущее внимание к экологии и здоровью меняет восприятие автомобиля как жизненного пространства.

“Здоровье и благополучие является неотъемлемой частью устойчивого развития продукта для нас. Наши клиенты ожидают автомобили, созданные с учетом их самочувствия, поэтому качество воздуха в салоне стало важной характеристикой продукта”, – отметил он.