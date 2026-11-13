BMW с задатком далеко не уехал, военного в штатском сразу задержали, но есть один нюанс

Организатора взяли с поличным прямо в его автомобиле BMW во время получения половины суммы, а теперь ему грозит до девяти лет за решеткой с конфискацией имущества.

Как сообщают Главное управление Национальной полиции в Одесской области и Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона к разработке спецоперации привлекли не только следователей, но и контрразведку СБУ и внутреннюю безопасность ВСУ.

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Вне пунктов пропуска никто не пошел

План злоумышленника заключался в том, чтобы провести клиента через специальную полосу для военного транспорта, после чего тот должен был пешком перейти границу вне пунктов пропуска.

Подготовка к незаконному путешествию длилась несколько недель, в течение которых организатор давал подробные инструкции. Финальная встреча состоялась в начале ноября, куда фигурант приехал на собственном автомобиле BMW, чтобы подтвердить гарантии и забрать аванс.

Как только аванс оказался в салоне BMW, владельца машины задержали с полученными денежными средствами. Фото: из материалов следствия.

Сразу после передачи 6 тысяч долларов наличными военного в гражданском задержали оперативники. Вместе с деньгами полицейские изъяли мобильный телефон и сам немецкий автомобиль, на который суд уже успел наложить арест как вещественное доказательство.

Официальные обвинения и последствия

Следователи уже собрали достаточную базу доказательств для уведомления о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу.

" Это преступление карается лишением свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества,– уточнил старший следователь по делу Роман Раев.

Подозреваемый находится под стражей, а процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны. Правоохранители продолжают искать подельников, которые должны были встречать беглеца у границы.

Что осталось "за кадром"

В редакции Авто24 обратили внимание на одну деталь на фотографиях задержанного, обнародованных спецпрокуратурой. На снимках, вероятно, виден протез левой ноги мужчины.

Если это действительно протез, то возникает закономерный вопрос: не идет ли речь о военном, который получил тяжелое ранение, но остался на службе? Ведь в официальных сообщениях фигурант дела считается военнослужащим.

На фото под левым штаном черных брюк заметны металлические элементы, похожие на части модульного протеза ноги. В то же время, сами снимки не позволяют точно установить ни характер травмы мужчины, ни обстоятельства ее получения, ни то, связана ли она с прохождением военной службы.

На фото по задержанию мужчины виден элемент, похожий на протез левой ноги. Коллаж: Авто24