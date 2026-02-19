BMW со Львовщины не разминулся на встречной с кортежем главы правительства Черногории

Как пишет svet24.si, управляемая украинцем машина на полной скорости врезалась в один из автомобилей, сопровождавший премьер-министра Спаича. Столкновение имело серьезные последствия.

Лоб в лоб за чертой сплошной на встречной

“Гражданин Украины управлял транспортным средством марки BMW, двигаясь по региональной дороге R-13 со стороны Подгорицы в Колашин. На этом участке дороги нанесена полная продольная, то есть сплошная линия. По невыясненным причинам водитель автомобиля с украинскими номерами выехал на встречную полосу движения и передней частью транспортного средства столкнулся с передней частью официального транспортного средства сопровождения лица, находящегося под охраной, который двигался с направления Колашина в Подгорицу”, – сообщила полиция.

Трое полицейских из эскорта Милойка Спаича получили серьезные травмы. Их автомобиль Mercedes-Benz шел первым и принял удар на себя.

Офицеров охраны госпитализировали в Черногорский клинический центр. Премьер-министр не пострадал, поскольку он ехал в другом автомобиле, марка и модель которого не называется.

Два часа трасса была перекрыта

Из-за дорожно-транспортного происшествия вблизи населенного пункта Скрбуша в муниципалитете Коладин Черногории, следственные действия по выяснению обстоятельств и устранения последствий аварии движение транспорта было прервано на два с половиной часа.

О состоянии здоровья украинского водителя не сообщается. По сообщению agenzianova.com, вероятный виновник аварии арестован по обвинению в серьезных нарушениях правил дорожного движения.

В редакции Авто24 об украинском водителе ничего установить не удалось, но на одну деталь внимание обращено. Из полицейского рапорта известно, что серия номерного знака на украинском автомобиле была ВС. Такой реестрационный код имеют автомобили, номерные знаки которых выданы во Львовской области.

Главе правительства третий раз за год не везет

Здесь есть интересная деталь: это уже третий инцидент с участием кортежа премьер-министра Черногории Милойка Спаича за последний год.