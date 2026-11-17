Как сообщает издание Motor1 со ссылкой на Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA), под новую отзывную кампанию попали модели 2012-2018 годов выпуска. Речь идет о популярных на вторичном рынке 3 Series, 5 Series, кроссоверах X1, X3, X4, X5, а также родстерах Z4 и некоторых модификациях 2 Series и 4 Series.

Главная проблема скрывается в электрическом разъеме водяной помпы. Уплотнитель этой детали с течением времени теряет герметичность, пропуская влагу к контактам, что неизбежно приводит к короткому замыканию.

Хуже всего то, что искра может проскочить даже тогда, когда машина припаркована, а зажигание полностью выключено. Именно поэтому NHTSA выпустила строгую инструкцию: держать проблемные машины исключительно на улице, подальше от гаражей, навесов и других транспортных средств.

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Почему старый ремонт не сработал

Этот дефект не является новым для бренда. Текущая кампания под номером 26V733000 фактически заменяет предыдущий отзыв 24V608, который касался того же узла, но не решил проблему. Представители компании провели дополнительные тесты и обнаружили хрупкость и растрескивание материала коннектора.

"Предыдущий метод ремонта не устранил первопричину неисправности",– добавили инженеры BMW в своем официальном отчете.

Пока готового технического решения просто не существует. Дилеры не могут начать ремонт, поскольку автопроизводитель еще разрабатывает надежный способ устранения дефекта и ждет поставки новых запчастей.

Владельцы опасных машин получат первые сообщения-сообщения уже в декабре 2026 года. Второе оповещение поступит тогда, когда бесплатный ремонт станет доступным в дилерских центрах, а между тем водителям остается только парковаться под открытым небом.

Что было известно раньше?