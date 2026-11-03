BMW высмеяла старуху Toyota Corolla и жестко поплатилась за это

Cкандал разгорелся вокруг глобальной рекламной кампании под названием Made Different, To Feel Different. На официальной странице баварской марки в Instagram появилась публикация из двух слайдов, где первым шло сгенерированное искусственным интеллектом изображение передней части Toyota Corolla в кузове E100 без логотипов с большой надписью BORING (скучной).

Если сваять слева, пользователям открывался вид на передок будущего электрического внедорожника BMW iX5 2027 модельного года. Этот автомобиль, построенный на новейшей архитектуре Neue Klasse, маркетологи гордо подписали словом CHARACTER (характер).

Некорректное сравнение и реакция водителей

Выбор объектов для сравнения откровенно удивил автомобильное сообщество, ведь противопоставлять 35-летнюю бюджетную модель современному премиальному кроссоверу просто бессмысленно. В 1991 году базовая версия японского седана стоила около 8998 долларов, что в пересчете на сегодняшние деньги составляет чуть больше 20 тысяч.

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Зато стартовая цена роскошного iX5 в США начинается от 68300 долларов без учета налогов и дополнительных опций. Пользователи сети мгновенно отреагировали на такой выпад, отметив, что машина для ежедневных поездок на работу априори не может являться конкурентом люксовому электрокару.

В комментариях под постом люди начали массово защищать японскую классику. "Худший пост в истории",– написал один из разочарованных подписчиков.

Другой автомобилист добавил, что без сомнений избрал бы эту Corolla вместо так называемого характера каждого божьего дня. Многие напомнили, что для обычного покупателя слово "скучный" в контексте этой модели означало пуленепробиваемую надежность, долговечность и дешевое обслуживание.

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