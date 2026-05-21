Боец продал служебное авто части за бесценок и исчез: события 2024-го восстановлены в деталях

Военный не только похитил авто, но и продал его гражданскому лицу. Кроме этих двух нарушений, было еще и третье – он самовольно оставил место службы.



О таком ряде вероятных правонарушений сообщила Сумская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона и ГБР Сумщины.

Продал военное авто за 60 тысяч

По данным следствия, в июне 2024 года военный одной из частей на Сумщине под предлогом поездки по собственным делам взял в пользование служебный автомобиль, который находился на балансе подразделения.

После этого он выехал в Сумы и продал транспортное средство гражданскому лицу всего за 60 тыс. грн. В то же время реальная стоимость автомобиля, по оценкам следствия, составляла почти 400 тыс. грн.

Полученными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

Вручение подозрения через два года после совершения вероятного преступления. Фото: спецпрокуратура в сфере обороны и ГБР

Автомобиль нашли в Харькове

Впоследствии правоохранители обнаружили и изъяли похищенное транспортное средство в Харькове.

Следователи также установили, что после продажи автомобиля военнослужащий не вернулся в часть и длительное время без уважительных причин находился вне места службы.

Ему сообщили о подозрении по статьям о похищении военного имущества и самовольного оставления места службы в условиях военного положения.

Без права на залог

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства вины военнослужащему грозит до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований. Оперативное сопровождение – сотрудники Национальная полиция Украины.