Боец продал служебное авто части за бесценок и исчез: события 2024-го восстановлены в деталях

ФОТО: ГБР Сумщины|
Украденный, но потом найденный пикап Isuzu D-Max, принадлежащий Н-ской воинской части
Военный не только похитил авто, но и продал его гражданскому лицу. Кроме этих двух нарушений, было еще и третье – он самовольно оставил место службы.
О таком ряде вероятных правонарушений сообщила Сумская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона и ГБР Сумщины.
Продал военное авто за 60 тысяч
По данным следствия, в июне 2024 года военный одной из частей на Сумщине под предлогом поездки по собственным делам взял в пользование служебный автомобиль, который находился на балансе подразделения.
После этого он выехал в Сумы и продал транспортное средство гражданскому лицу всего за 60 тыс. грн. В то же время реальная стоимость автомобиля, по оценкам следствия, составляла почти 400 тыс. грн.
Полученными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.
Вручение подозрения через два года после совершения вероятного преступления. Фото: спецпрокуратура в сфере обороны и ГБР
Автомобиль нашли в Харькове
Впоследствии правоохранители обнаружили и изъяли похищенное транспортное средство в Харькове.
Следователи также установили, что после продажи автомобиля военнослужащий не вернулся в часть и длительное время без уважительных причин находился вне места службы.
Ему сообщили о подозрении по статьям о похищении военного имущества и самовольного оставления места службы в условиях военного положения.
Без права на залог
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
В случае доказательства вины военнослужащему грозит до 15 лет лишения свободы.
Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований. Оперативное сопровождение – сотрудники Национальная полиция Украины.