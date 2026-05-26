Более 1000 километров без дозаправки: BYD начинает продажи бюджетного гибрида специально для Европы

BYD представила для Европы новый Dolphin G DM-i - компактный хэтчбек B-сегмента с подзарядной гибридной силовой установкой Super Hybrid DM. Как сообщает BYD, полноценный запуск модели запланирован на июнь, а первые поставки клиентам должны начаться осенью. По данным Auto Express, Dolphin G станет первой моделью BYD, созданной специально для европейского рынка, а не адаптированной из китайской линейки.

Для BYD это важная премьера. Европейский B-сегмент - один из самых массовых на континенте. Здесь годами доминировали Renault Clio, Peugeot 208, Toyota Yaris, Volkswagen Polo и другие компактные модели, которые покупают за практичность, цену и умеренные расходы на содержание. Теперь китайский производитель хочет зайти в этот класс не просто с электромобилем, а с подзарядным гибридом, который должен совместить электрический режим для города и большой запас хода для дальних поездок.

Гибрид вместо обычного бензинового хэтчбека

Dolphin G DM-i должен стать необычным предложением для европейского класса супергородских автомобилей. BYD отмечает, что это будет единственный представитель своего сегмента с фирменной технологией Super Hybrid DM.

Идея проста: в ежедневных поездках автомобиль должен вести себя почти как электрокар. Движение обеспечивает передний электромотор, поэтому водитель получает плавное ускорение, тишину на малых скоростях и возможность преодолевать типичные городские маршруты без запуска бензинового двигателя.

Но в отличие от чистого электромобиля, Dolphin G DM-i не привязан к зарядной инфраструктуре. Когда батарея разряжается или нужно ехать далеко, в работу вступает бензиновый двигатель и гибридная система. Благодаря этому заявленный суммарный запас хода превышает 1000 километров на полном баке и полностью заряженной батарее.

Размер - именно под Европу

Новинка имеет длину 4,16 метра и ширину 1,825 метра. То есть по габаритам это типичный европейский B-класс: достаточно компактный для города, но уже не совсем “малыш”.

BYD делает акцент на том, что Dolphin G DM-i должен совместить компактные размеры с практичностью семейного автомобиля.

Это важная деталь, потому что в Европе маленький хэтчбек часто является не второй машиной в семье, а единственным автомобилем для города, трассы, покупок и поездок на выходные.

Именно поэтому большой запас хода может стать одним из главных аргументов модели. Для покупателя, который еще не готов полностью перейти на электромобиль, но уже хочет ездить по городу на электротяге, такой формат выглядит очень логичным.

BYD меняет подход к Европе

Исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли заявила, что европейский B-сегмент является одним из важнейших на рынке. По ее словам, с Dolphin G DM-i компания хочет изменить представление покупателей о компактном автомобиле в электрическую эпоху.

Это не просто красивая фраза из презентации. Для BYD европейский рынок сейчас имеет стратегическое значение. Компания активно расширяет свое присутствие в регионе, развивает дилерскую сеть и делает ставку не только на электромобили, но и на подзарядные гибриды. Reuters ранее сообщал, что BYD усиливает гибридную линейку в Европе именно из-за различных потребностей местных покупателей и необходимости предлагать альтернативу чистым электромобилям.

Dolphin G DM-i хорошо вписывается в эту стратегию. Во многих европейских странах электромобили уже стали привычными, но не все водители готовы зависеть от зарядок. Особенно это касается тех, кто живет не в частном доме, не имеет собственного зарядного места или часто ездит между городами.

Продажи стартуют уже в этом году

Полные характеристики, комплектации и цены BYD пообещала объявить ближе к запуску. Премьера на европейских рынках запланирована на ближайшие недели, полный запуск - в июне, а первые поставки клиентам ожидаются осенью.

Пока что главная интрига - цена. Если BYD сможет сделать Dolphin G DM-i действительно доступным, модель может стать серьезным вызовом для традиционных европейских хэтчбеков. Ведь покупателю предложат не просто еще один компактный автомобиль, а машину с электрическим режимом для города, гибридной выносливостью на трассе и запасом хода более 1000 километров.

