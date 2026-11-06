Более 2000 новых баги и рекорд наземных дронов: Минобороны радикально обновляет транспорт на передовой

Как сообщает Министерство обороны Украины, закупка легкого транспорта прошла через систему Prozorro, что позволило сэкономить около 1,5 миллиарда гривен. Поставщики должны передать всю партию машин до декабря 2026 года.

По словам замминистра обороны Мстислава Баника, речь идет о полноприводных машинах с возможностью отключения оси 4х4. Они оснащены специальными шинами повышенной проходимости, что критически важно для осенне-зимнего бездорожья.

Этот легкий мобильный транспорт идеально подходит для условий, где тяжелая бронетехника увязает или становится слишком заметной для вражеской артиллерии. Баги работают тихо, быстро и позволяют оперативно доставлять небольшие группы пехоты или операторов БПЛА.

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В этом году в боевые подразделения стали поступать первые серийные баги ATC Bolt 1000 отечественного производства Ground Force. Фото: Defense Express

Кроме того, медики активно используют мягкий ход таких машин для эвакуации раненых, подъезжая вплотную к позициям. Также на них удобно подвозить боекомплект, горючее и провизию. до самых отдаленных точек.

Работы заменяют людей на нуле

Параллельно с колесной техникой на фронте происходит настоящий бум наземных роботизированных комплексов. Только за октябрь подразделения Сил обороны осуществили 31 398 логистических и эвакуационных миссий с помощью таких дронов.

С начала года количество миссий наземных дронов росло ежемесячно:

январь – 7 511;

февраль – 7 960;

март – 9 072;

апрель – 11 028;

май – 14 059;

июнь – 16 663;

июль – 19 935;

август – 25 136;

сентябрь – 28 491;

октябрь – 31 398.

Динамика впечатляет: если в январе этого года наземные беспилотники выполнили не более 7 тысяч задач, то за десять месяцев этот показатель вырос более чем в 4 раза. Все выезды фиксируются в боевой системе DELTA и проходят верификацию специалистами кластера Brave1.

В подразделениях ходовая НРК на четыре или шесть полноприводных колес в почете, как и гусеничные платформы с дистанционным управлением– максимальное уменьшение риска для человека. Фото: 16-й армейский корпус