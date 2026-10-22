Дешевый "Гелик" выйдет быстрее, чем вы думали: Mercedes-Benz готовит компактный рамный внедорожник

Как сообщает издание Carscoops, генеральный директор Mercedes Ола Келлениус официально подтвердил скорый дебют модели во время общения с журналистами Bloomberg Business. По его словам, рыночный запуск так называемого Baby G-Class состоится в течение следующих 24 месяцев, то есть автомобиль точно появится до конца 2028 года.

"Кажется, все любят G-Class, это культовое авто",– Ола Келлениус, генеральный директор Mercedes. Он добавил, что после первого анонса его телефон буквально разрывался от сообщений заинтересованных клиентов.

Техника и отказ от чистого электро

По габаритам новый внедорожник будет похож на компактные модели GLA, GLB и CLA. Однако вместо стандартной легковой архитектуры MMA инженеры используют специальную лестничную раму, чтобы обеспечить серьезные возможности на бездорожье. Сначала немцы планировали выпускать мини-гелик исключительно на электротяге.

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Но давление американских дилеров, слабый интерес к большому электрическому G580 и общая динамика рынка заставили руководство пересмотреть стратегию. Теперь в линейке точно будет гибрид на базе 1,5-литрового двигателя, уже знакомый водителям по модели CLA. Электрическая версия получит двухмоторную установку и батарею емкостью 85 кВт-ч, причем полный привод будет стандартным для всех модификаций.

Дизайн и главные конкуренты