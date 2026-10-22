Дешевый "Гелик" выйдет быстрее, чем вы думали: Mercedes-Benz готовит компактный рамный внедорожник

ФОТО: Carscoops|
Прототип нового компактного Merceds-Benz G-Class
Как сообщает издание Carscoops, генеральный директор Mercedes Ола Келлениус официально подтвердил скорый дебют модели во время общения с журналистами Bloomberg Business. По его словам, рыночный запуск так называемого Baby G-Class состоится в течение следующих 24 месяцев, то есть автомобиль точно появится до конца 2028 года.
"Кажется, все любят G-Class, это культовое авто",– Ола Келлениус, генеральный директор Mercedes. Он добавил, что после первого анонса его телефон буквально разрывался от сообщений заинтересованных клиентов.
Техника и отказ от чистого электро
По габаритам новый внедорожник будет похож на компактные модели GLA, GLB и CLA. Однако вместо стандартной легковой архитектуры MMA инженеры используют специальную лестничную раму, чтобы обеспечить серьезные возможности на бездорожье. Сначала немцы планировали выпускать мини-гелик исключительно на электротяге.
Но давление американских дилеров, слабый интерес к большому электрическому G580 и общая динамика рынка заставили руководство пересмотреть стратегию. Теперь в линейке точно будет гибрид на базе 1,5-литрового двигателя, уже знакомый водителям по модели CLA. Электрическая версия получит двухмоторную установку и батарею емкостью 85 кВт-ч, причем полный привод будет стандартным для всех модификаций.
Дизайн и главные конкуренты
- Судя по шпионским снимкам, визуально автомобиль унаследует все фирменные черты старшего брата. Водители получат узнаваемый квадратный кузов, круглые светодиодные фары, плоские панели и высокую по-настоящему внедорожную посадку за рулем.
- Хотя некоторые в шутку сравнивают будущую новинку с Suzuki Jimny в соответствующем обвесе, настоящим конкурентом на рынке станет уменьшенная версия Land Rover Defender. Точное название и прайс-лист пока держатся в секрете, но ждать осталось недолго.