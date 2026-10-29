Более миллиона проданных авто: где украинцам удобнее всего переоформлять машины в 2026 году

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, общая статистика включает не только легковые машины, но и грузовики, мотоциклы, мопеды и даже прицепы. Львиная доля всех операций– 58,6%– до сих пор происходит непосредственно в территориальных подразделениях ведомства.

В то же время приложение Дія уверенно отвоевывает свою долю рынка. Сейчас 22% от всех договоров купли-продажи заключаются онлайн, что позволяет продавцу и покупателю вообще не тратить время на взаимодействие с государственными структурами.

Еще 19,4% сделок приходится на различные предприятия, которые помогают водителям с оформлением бумаг.

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Как работает классическое переоформление

Для традиционного заключения договора обеим сторонам достаточно посетить любой сервисный центр МВД. Продавцу необходимо иметь при себе паспорт, идентификационный код и свидетельство о регистрации транспортного средства. От покупателя требуют только паспорт и налоговый номер, после чего получает новый техпаспорт и, по желанию, свежие номерные знаки.

Цифровая альтернатива в смартфоне

Если же вы решили продать легковушку, мотоцикл или мопед через действие, весь процесс займет считанные минуты. Главное условие– услуга доступна только один раз в календарный год для физических лиц.

Для того, чтобы система пропустила сделку, у продавца в смартфоне должен подтягиваться полный пакет документов: техпаспорт, ID-карта или загранпаспорт, налоговый номер и зарегистрированное место жительства. Если хотя бы одного цифрового документа не хватает, придется ехать в учреждение лично и стоять в очереди.

Напомним, ранее мы писали о том, почему иногда не получается переоформить авто в Дія. Чаще всего алгоритмы блокируют процесс из-за неуплаченных штрафов, алиментов, арестов имущества или банальных разногласий в государственных реестрах.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, во время физического визита в МВД машину могут отказаться регистрировать из-за проблем с VIN-кодом. Если эксперты заметят следы вмешательства в заводскую маркировку, автомобиль отправят на подробное исследование.