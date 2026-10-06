Более половины проверенных АЗС недоливают автогаз: где все честно, а где теряют до 7%

Эксперты Института потребительских экспертиз провели новую проверку точности налива автомобильного газа на украинские АЗС. По данным исследования, проблемы с точностью отпуска выявили более чем у половины проверенных сетей, а наибольшее зафиксированное недолив достигло 7%.

Почему проверили именно за автогаз

Рынок автогаза (пропан-бутана, LPG) в Украине третий год подряд сокращается, а в этом году падение спроса стало особенно заметным. В то же время, сам автогаз в сентябре подорожал примерно на гривну за литр, тогда как бензин прибавил почти 9 грн/л.

На этом фоне для части сетей становится важно удержать привлекательную цену на потолке. И если существенно изменить состав LPG сложнее, то с точностью налива, как показала проверка, проблемы гораздо чаще.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Auto24 уже писал об аналогичном исследовании недолива автогаза, и тогда картина была очень похожа: часть сетей работала точно, а часть фактически продавала меньше горючего, чем было оплачено.

Где и как проверяли недолив

Эксперты проверили образцы, приобретенные в крупных сетях (ОККО, PARALLEL, WOG, UKRNAFTA, UPG, SOCAR), крупнейших в столице и регионе сетях (КLO и AVANTAGE 7), а также так называемых дискаунтеров. Это также довольно многочисленные сети, но с более низким по сравнению с другими уровнями цен (БРСМ-нефть, MARSHALL, VST, BVS, ManGo, MARKET). Также эксперты проверили некоторые региональные сети, среди которых AERO 8, PROLUX, 24\7, EURO 5 (Киев).

Специалисты Института экспертиз отбирали фиксированный объем LPG в специальный переносной пробоотборник. Затем в лаборатории определяли массу изъятого газа и с учетом его плотности пересчитывали результат в фактический объем.

По нормативам допустимая погрешность составляет до 1%. То есть небольшое отклонение само по себе еще не означает мошенничества. Но когда разница достигает 5-7%, это уже совсем другой масштаб.

Именно поэтому истории водителей о недоливе в несколько литров на одном баке уже не выглядят фантастикой. Если, к примеру, заправлять 50 л. при недоливе 6%, практически автомобиль получит приблизительно на 3 литра меньше.

Где налили точно

Сначала о позитиве: 40% проверенных АЗС продают честное количество горючего. А в двух сетях (PARALLEL и AVANTAGE 7) отпустили газа даже больше, чем оплачено. В этих сетях“ перелив” составил один процент. Немного, но важна тенденция.

Интересно, что именно в этих сетях были обнаружены эталонные мерники для контрольного пролива, который по желанию может сделать любой клиент.

Ровно по чеку заправили на АЗС UKRNAFTA и UPG. В пределах разрешенной законом погрешности отпущен газ в сетях ОККО, WOG и SOCAR.

Результаты проверки точности налива автогаза в сентябре 2026 года:

АЗС Точность налива, % PARALLEL 101 UKRNAFTA 100 AVANTAGE 7 101 ОККО 99 KLO 99 UPG 100 WOG 99 SOCAR 98 24 /7 95 EURO 5 (Киев) 96 BVS (Полтава) 97 PROLUX 93 VST (Одесса) 94 БРСМ-НАФТА 95 MARSHALL 92 AERO 8 97 MANGO 95 MARKET 93

Где обнаружили недолив

А вот у всех остальных участников обнаружен недолив. В сетях БРСМ-НАФТА, VST, MARSHALL, BVS, ManGo, MARKET, AERO 8, PROLUX, 24\7, EURO 5 было отпущено фактически меньше, чем уплачено в чеке. И если в сетях BVS и AERO 8 он составил не критические 3%, то у всех остальных это уже 5-6%.

Ну а антирекордсменом стала сеть MARKET, на которой эксперты обнаружили недолив 7%. Вот и выходит, что более высокая цена у крупных сетей почти компенсируется точностью налива, то есть по факту стоимость почти одинакова. Кроме того, если сосчитать ежегодную реализацию, то небольшие проценты недолива трансформируются в круглые суммы, которые не фиксируются фискальной системой.

По словам директора Института Юрия Бархатца,“ результаты исследования недолива автомобильного газа показали, что некоторые сети пытаются держать более низкую цену, но не хотят уступать доходы. Советую автомобилистам заправляться только в проверенных сетях и обращать внимание на надлежаще оформленные метрологические поверки колонок и пломбы.” .

Подобная картина уже была и с бензином. В предварительном исследовании Auto24 писал, что половина проверенных сетей недоливали А-95, в то время как часть крупных операторов показала точность в пределах допустимых значений.

Как выглядит недолив в деньгах

Представим себе, что водитель заправляет 40 литров LPG. При недоливе 3% он не получит примерно 1,2 литра. При 5% – уже 2 литра. А при 7% разница будет составлять около 2,8 литра на одной заправке.

Для отдельного клиента это может казаться не слишком большой суммой, но в масштабах сети и тысяч заправок каждый день даже несколько процентов превращаются в очень значительные деньги.

Именно поэтому Auto24 неоднократно обращал внимание на точность налива не только LPG. Раньше мы писали о недоливе дизельного горючего, где даже небольшая погрешность особенно ощутима для грузовиков с баками на сотни литров.

Почему показатель на колонке не всегда означает реальный недолив

В то же время не каждая ситуация, когда в газовый баллон "вошло слишком много" или "мало", автоматически доказывает проблему на АЗС.

В баллоне автомобильного ГБО имеется отсекающий клапан, который обычно не позволяет заполнять баллон полностью. Его работа может зависеть от состояния оборудования, угла автомобиля, температуры и других факторов.

Поэтому определить реальный недолив только по показателям собственного баллона сложно. Именно поэтому в лабораторных проверках используют отдельный пробоотборник и пересчет по плотности.

Auto24 раньше подробно объяснял, как проверяют недолив и качество LPG..