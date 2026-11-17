Как сообщает издание Motor1, Эпическое сражение Red Bull Ultimate Winter Race развернулось на 107 акрах сплошного льда при температуре минус 17 градусов. Организаторы собрали на одном треке пять совершенно разных классов гоночной техники, чтобы выяснить, кто лучше справится с экстремальными условиями, где чистая мощность двигателя уже ничего не решает.

Главной сенсацией заезда стал испанский мотогонщик Дани Педроса. Его прототип KTM RC16 оснастили специальными кастомными колесами с длинными шипами, что позволило максимально эффективно цепляться за скользкую поверхность.

"Старт был решающим, ведь мой байк самый легкий, и я знал: если оторвусь в начале, смогу осторожнее проходить повороты",– поделился впечатлениями Педроса. Он добавил, что был приятно удивлен тем, как хорошо двигатель выдержал столь жесткие минусовые температуры.

Уровни для неровной техники

Чтобы уравнять шансы, организаторы хитро продумали конфигурацию трассы. Техника, вообще не предназначенная для зимы, получила более короткие внутренние траектории, тогда как подготовленные к снегу машины вынуждены были ехать более длинным внешним радиусом.

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Вторым к финишу пришел Патрик Фризахер за рулем чемпионского болида Oracle Red Bull Racing. Команде пришлось существенно поднять клиренс и модифицировать шины, но машине все равно катастрофически не хватало зацепа в поворотах.

"В следующий раз я бы использовал более длинные шипы, как у Дани. Было очень сложно, ведь иногда ты залетаешь в поворот слишком быстро и просто теряешь сцепление",– признался пилот Формулы-1.

Удивление ветеранов

Интересно, что фаворит гонки на бумаге– гонщик на снегоходе Гуннар Стерн– ехал по самому длинному маршруту и не смог реализовать свое преимущество. А пилот мощного пикапа класса Pro 4 Эндрю Карлсон вообще стартовал со специального трамплина.

Карлсон отметил, что больше всего его поразил именно прогресс двухколесной техники. "Риск для MotoGP при потере сцепления огромен, поэтому видеть, как он становился быстрее с каждым кругом, было действительно круто", – подчеркнул гонщик. В результате легкий байк оставил позади и технологический болид F1, и созданный для таких условий снегоход.