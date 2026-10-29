Большая спальня прямо с завода: Scania передала клиенту первый тягач с возрожденной кабиной Longline

Как сообщает профильное издание 40ton, счастливым обладателем эксклюзивной машины стала компания Vognmand Christian Soleen, специализирующаяся на аграрных перевозках.

Свой алый тягач они забрали прямо из-под ворот специализированного подразделения Scania Laxå Special Vehicles в Швеции. Теперь заказать такую кабину можно в любом премиальном цвете из автомобильной индустрии.

Именно так датский заказчик получил свой уникальный красный оттенок.

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Пространство для фантазии и тюнинга

Что касается внутренней отделки, то производитель пошел очень хитрым путем м. В Scania справедливо решили, что такие машины покупают преимущественно фанаты тюнинга, поэтому делать полностью готовый заводской интерьер просто бессмысленно.

Вместо этого клиент получает полностью укомплектованную рабочую зону водителя и базовую отделку огромного спальника. Все остальное владелец должен сделать сам, под личные вкусы и потребности.

Представители Vognmand Christian Soleen уже заявили, что впереди машину ждет много работы, чтобы превратить ее в настоящий "автомобиль мечты".

Новая Scania S-серии Longline будет доступна в двух вариантах: более короткий CS28 Longline и более длинный CS31 Longline. Фото: сайт 40ton

Более короткая версия CS28 имеет длину почти 3,3 метра, что дает спальное место на метр больше стандартного. А для тех, кому и этого мало, есть вариант CS31, добавляющий еще 30 сантиметров пространства.

Конкуренты тоже не спят

Тенденция к увеличению жилищного пространства для дальнобойщиков сейчас охватила весь рынок. Как уже сообщалось на нашем сайте, даже консервативный Mercedes-Benz готовит радикальные изменения для своей строительной техники.

Недавно на немецких автобанах был замечен тестовый самосвал Arocs с полноценной широкой кабиной. Ранее такие просторные модули ставили только на флагманские магистральные тягачи, а спецтехника удовлетворялась узкими вариантами, где кресла приходилось смещать в центр через колесные арки. Похоже, эра тесных кабин совсем уходит в прошедшее.