Новая подвеска BPW без доплаты записывает все ямы и перегрузку прицепа

Как сообщает издание 40ton, ранее для оценки износа полуприцепа владельцам приходилось верить показателям одометра или полагаться на общий визуальный обзор. Теперь немецкий производитель осей и подвесок предложил решение, собирающее подробную историю жизни транспортного средства непосредственно из его ходовой части.

Технология получила название Road Condition Monitoring (RCM). Ее главная фишка состоит в том, что электроника постоянно считывает данные из пневматических подушек, фиксируя любые скачки давления.

Если водитель поймал серьезную рытвину, жестко проскочил лежащего полицейского или заложил экстремальный маневр – система это запомнит. Параллельно RCM непрерывно анализирует нагрузку на оси, поэтому скрыть регулярные перегрузки фуры больше не получится.

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Все ямы, ямки и даже трещины в асфальте или провалы в мостовой телематика BPW зафиксирует и ничего не забудет. Фото: сайт 40ton.net

Зачем это нужно перевозчикам

Весь массив собранных данных автоматически отправляется в фирменную телематику BPW Cargofleet 3. Владелец автопарка видит эту информацию не в виде сложных таблиц, а из-за простых и понятных цветовых графиков.

Имея такую статистику на руках можно легко оценить реальный остаточный ресурс конкретного прицепа. Это настоящая находка для разрешения гарантийных споров с дилерами, выбора техники на вторичном рынке или формирование адекватного прайса при сдаче фуры в аренду.

Самый приятный бонус для владельцев бизнеса – за новую функцию не следует доплачивать или устанавливать дополнительное оборудование. Система RCM уже доступна совершенно бесплатно для всех, кто пользуется телематикой Cargofleet 3 и имеет прицепы с новым умным шасси iC Plus.