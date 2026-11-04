Новая подвеска BPW без доплаты записывает все ямы и перегрузку прицепа

ФОТО: BPW |
Подвеска не злопамятная, но даже маленькую ямку на дороге вспомнит
Как сообщает издание 40ton, ранее для оценки износа полуприцепа владельцам приходилось верить показателям одометра или полагаться на общий визуальный обзор. Теперь немецкий производитель осей и подвесок предложил решение, собирающее подробную историю жизни транспортного средства непосредственно из его ходовой части.
Технология получила название Road Condition Monitoring (RCM). Ее главная фишка состоит в том, что электроника постоянно считывает данные из пневматических подушек, фиксируя любые скачки давления.
Если водитель поймал серьезную рытвину, жестко проскочил лежащего полицейского или заложил экстремальный маневр – система это запомнит. Параллельно RCM непрерывно анализирует нагрузку на оси, поэтому скрыть регулярные перегрузки фуры больше не получится.
Все ямы, ямки и даже трещины в асфальте или провалы в мостовой телематика BPW зафиксирует и ничего не забудет. Фото: сайт 40ton.net
Зачем это нужно перевозчикам
Весь массив собранных данных автоматически отправляется в фирменную телематику BPW Cargofleet 3. Владелец автопарка видит эту информацию не в виде сложных таблиц, а из-за простых и понятных цветовых графиков.
Имея такую статистику на руках можно легко оценить реальный остаточный ресурс конкретного прицепа. Это настоящая находка для разрешения гарантийных споров с дилерами, выбора техники на вторичном рынке или формирование адекватного прайса при сдаче фуры в аренду.
Самый приятный бонус для владельцев бизнеса – за новую функцию не следует доплачивать или устанавливать дополнительное оборудование. Система RCM уже доступна совершенно бесплатно для всех, кто пользуется телематикой Cargofleet 3 и имеет прицепы с новым умным шасси iC Plus.