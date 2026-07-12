Большой седан за 1100 долларов: сколько стоит Chevrolet Cruze на аукционах в США

Об этом свидетельствует график динамики цен на Chevrolet Cruze 2017–2019 годов от AutoAstat, , составленный на основе результатов торгов в США. Еще летом 2024 года средняя цена приближалась к 1800 долларам, но с тех пор модель постепенно дешевела.

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Chevrolet Cruze потерял около трети цены

В июне и июле 2024 года средняя аукционная стоимость Chevrolet Cruze составляла около 1760–1770 долларов. В августе цена ненадолго поднялась примерно до 1800 долларов – это был самый высокий показатель за весь рассматриваемый период.

После этого началось почти непрерывное снижение. В сентябре средняя цена опустилась примерно до 1690 долларов, в октябре – до 1620, а в конце 2024 года приблизилась к 1430 долларам.

В июне 2026 года средняя стоимость уже находилась около отметки 1120–––1130 долларов. Таким образом, по сравнению с пиком августа 2024 года Chevrolet Cruze подешевел примерно на 38%.

Если сравнивать июнь 2024 года с июнем 2026 года, падение составляет около 36%.

Самая низкая цена была в конце 2025 года

Самый заметный провал на графике пришелся на декабрь 2025 года. Тогда средняя цена Cruze снизилась до 1109 долларов.

Всего за один месяц автомобиль подешевел на 132 доллара. Для модели, средняя цена которой уже приближалась к тысяче долларов, это ощутимое изменение.

В начале 2026 года цены немного восстановились. В январе и феврале они оставались на уровне 1120–––1160 долларов, а в марте средний показатель поднялся примерно до 1220 долларов.

Однако эта динамика не переросла в устойчивое подорожание. В апреле средняя цена снова снизилась, в мае ненадолго приблизилась к 1190 долларам, а в июне вернулась к уровню около 1120 долларов.

Почему Chevrolet Cruze дешевеет

Chevrolet Cruze второго поколения уже не является новой моделью. Самым молодым автомобилям 2019 года выпуска исполнилось семь лет, а экземплярам 2017 года – девять.

С увеличением возраста на страховых аукционах появляется больше машин с большим пробегом, более сложными повреждениями и менее привлекательными страховыми документами. Это постепенно давит на среднюю цену.

Важное значение имеет и структура спроса. Американский рынок давно смещается в сторону кроссоверов и пикапов, тогда как компактные седаны теряют популярность. Меньший внутренний спрос в США означает больше доступных лотов для экспортеров.

Кроме того, Cruze давно снят с производства для американского рынка. Из-за этого модель постепенно переходит из категории относительно новых бюджетных автомобилей в сегмент недорогих машин с пробегом.

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Что можно купить за 1100 долларов

Средняя цена на графике не означает, что за 1100 долларов можно приобрести исправный Chevrolet Cruze без повреждений.

На страховых аукционах Copart и IAA продаются преимущественно автомобили, побывавшие в ДТП, похищенные, затопленные, пострадавшие от града или других страховых случаев. Состояние двух лотов одного года выпуска может кардинально отличаться.

За сумму, близкую к среднему показателю, чаще всего можно рассчитывать на автомобиль с кузовными повреждениями, значительным пробегом или документами, которые снижают его привлекательность для американского покупателя.

Автомобили с небольшими повреждениями, подтвержденными запуском двигателя, небольшим пробегом и хорошей комплектацией, обычно стоят дороже среднего показателя.

Зато сильно поврежденные или некомплектные машины могут продаваться дешевле, чем за 1000 долларов.

От чего зависит цена на аукционе

Год выпуска – лишь один из факторов. На цену Chevrolet Cruze влияют пробег, комплектация, тип кузова, характер повреждений и возможность запуска двигателя.

Важен статус «Run and Drive». Он означает, что при поступлении на площадку автомобиль запускался и мог двигаться своим ходом. Это не гарантирует полной исправности, но обычно повышает интерес участников торгов.

Большую роль играет тип документа. Автомобили с менее проблемным страховым статусом стоят дороже, тогда как лоты с ограничениями на восстановление или регистрацию могут продаваться почти по цене запчастей.

Также имеет значение местонахождение машины. Лот возле крупного порта может стоить дороже, но его доставка обычно обходится дешевле. Автомобиль из отдаленного штата иногда продается выгоднее, однако экономию может полностью съесть перевозка по территории США.

Ставка – это не цена автомобиля в Украине

Аукционные 1100 – 1200 долларов не стоит воспринимать как конечную стоимость Chevrolet Cruze после доставки в Украину.

К ставке добавляются аукционный сбор, услуги брокера или компании-посредника, доставка в американский порт, морская перевозка и расходы в порту назначения.

Далее необходимо уплатить таможенные сборы, пройти сертификацию и зарегистрировать автомобиль. Самая неопределенная часть бюджета – ремонт.

Даже если сам лот стоил около 1100 долларов, окончательная сумма после доставки и восстановления может быть в несколько раз выше.

Именно поэтому самая низкая ставка не всегда означает самую выгодную покупку. Автомобиль с незначительными повреждениями за 2000 долларов иногда обходится дешевле “под ключ”, чем сильно разбитый лот за 800 долларов.

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На что обратить внимание перед торгами

Для Chevrolet Cruze особенно важно правильно оценить переднюю часть автомобиля. Даже визуально небольшой удар может повредить радиаторы, систему кондиционирования, крепления передней панели и элементы безопасности.

Необходимо проверить, сработали ли подушки безопасности. Восстановление салона после их срабатывания может существенно увеличить бюджет ремонта.

Стоит внимательно просмотреть фотографии моторного отсека, днища и колес. Неестественное положение колеса может свидетельствовать о повреждении подвески или геометрии кузова.

Отдельно нужно проверить историю автомобиля по VIN. Старые фотографии, предыдущие объявления, записи о пробеге и обслуживании помогают понять, что происходило с машиной до попадания на аукцион.

Выгодно ли ввозить Chevrolet Cruze из США

При нынешней средней ставке Cruze остается одним из самых доступных автомобилей на американских аукционах. Цена около 1100 долларов создает запас на доставку и ремонт.

Однако выгода зависит от конкретного лота. Наиболее привлекательны автомобили с умеренными повреждениями кузова, исправными подушками безопасности, понятной историей и подтвержденным пробегом.

Сильно поврежденный Cruze может быстро утратить свое ценовое преимущество из-за дорогостоящих кузовных работ, запчастей и скрытых дефектов.

Поэтому ориентироваться только на среднюю ставку не стоит. Она показывает общее направление рынка, но каждый автомобиль нужно рассматривать отдельно.

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