Бонус за работу: в Китае владелица компании подарила лучшим работникам новенькие BMW

Как сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на телеканал Henan TV, Ма Яньли, владелица сети ресторанов в провинции Хэнань, полностью оплатила автомобили еще за две недели до вручения. Машины передали владельцам 24 сентября, причем никаких дополнительных контрактов или обязательств от людей не требовали.

От скутера до премиум-класса

Идея пересадить подчиненных на комфортные авто возникла у руководительницы еще прошлой зимой. Тогда она увидела, как одна из ее работниц, Ли Цзе, приехала на смену на обычном электроскутере.

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Лицо женщины раскраснелось от холода, уши посинели, а руки были настолько застывшими от ледяного ветра, что она едва могла ими двигать. Это поразило владелицу бизнеса, ведь Ли отдала работе в ее компании восемь лет своей жизни.

"Я сказала себе: я могу сидеть в своей машине и наслаждаться теплом и комфортом во время поездки. Почему же она не может?"– поделилась своими мыслями Ма Яньли.

Женщина, работающая в сфере общепита уже двадцать лет, уверена, что успех ее компании – это результат совместных усилий всего коллектива. Поэтому она решила, что работники должны напрямую пользоваться плодами этого успеха.

Эмоции и щедрость без границ

Каждый подаренный автомобиль BMW обошелся владелице примерно в 300 тысяч юаней, что в эквивалентно около 45 тысяч долларов. Белоснежное авто сразу зарегистрировали на имя Ли Цзе, которой не пришлось платить за него ни копейки.

"Я такая взволнованная! Раньше я даже думать о таком не смела. По дороге к автосалону босс просто сказала мне, что подарит большую игрушку",– рассказала журналистам растроганная работница.

Кроме нее, ключи от новенького серого BMW получила еще одна сотрудница – Лю Инин. Руководительница прямо сказала ей, что та заслужила такую награду своим упорным трудом и замечательными результатами.

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