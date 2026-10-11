Бонус за работу: в Китае владелица компании подарила лучшим работникам новенькие BMW

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BMW за добросовестную работу – это не мечта, а реальность в Китае
Как сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на телеканал Henan TV, Ма Яньли, владелица сети ресторанов в провинции Хэнань, полностью оплатила автомобили еще за две недели до вручения. Машины передали владельцам 24 сентября, причем никаких дополнительных контрактов или обязательств от людей не требовали.
От скутера до премиум-класса
Идея пересадить подчиненных на комфортные авто возникла у руководительницы еще прошлой зимой. Тогда она увидела, как одна из ее работниц, Ли Цзе, приехала на смену на обычном электроскутере.
Лицо женщины раскраснелось от холода, уши посинели, а руки были настолько застывшими от ледяного ветра, что она едва могла ими двигать. Это поразило владелицу бизнеса, ведь Ли отдала работе в ее компании восемь лет своей жизни.
"Я сказала себе: я могу сидеть в своей машине и наслаждаться теплом и комфортом во время поездки. Почему же она не может?"– поделилась своими мыслями Ма Яньли.
Женщина, работающая в сфере общепита уже двадцать лет, уверена, что успех ее компании – это результат совместных усилий всего коллектива. Поэтому она решила, что работники должны напрямую пользоваться плодами этого успеха.
Эмоции и щедрость без границ
Каждый подаренный автомобиль BMW обошелся владелице примерно в 300 тысяч юаней, что в эквивалентно около 45 тысяч долларов. Белоснежное авто сразу зарегистрировали на имя Ли Цзе, которой не пришлось платить за него ни копейки.
"Я такая взволнованная! Раньше я даже думать о таком не смела. По дороге к автосалону босс просто сказала мне, что подарит большую игрушку",– рассказала журналистам растроганная работница.
Кроме нее, ключи от новенького серого BMW получила еще одна сотрудница – Лю Инин. Руководительница прямо сказала ей, что та заслужила такую награду своим упорным трудом и замечательными результатами.
Традиция китайских бонусов
- Следует отметить, что подобная щедрость руководства в Китае всегда привлекает большое внимание общества. Например, глава компании Henan Kuangshan Crane Company Цуй Пэйцзюнь получил прозвище босса, который больше всего любит раздавать деньги.
- В прошлом году перед Праздником весны он выплатил своему персоналу премий на общую сумму 180 миллионов юаней, что равняется 27 миллионам долларов. Это составило две трети всей прибыли компании за предыдущий год.
- Кроме того, на каждый Международный женский праздник этот бизнесмен дарит две тысячи своих сотрудниц по 800 юаней. Работники же из сельской местности ежегодно получают от него специальную субсидию на аренду комбайнов для сбора урожая.