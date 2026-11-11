Бренд Scion возвращается в США: Toyota готовит полноприводный мини-пикап с доступной ценой

Как сообщает издание Motor1, производство возрожденной линейки наладят непосредственно на территории США. Ожидается, что первые серийные экземпляры сойдут с конвейера во второй половине 2027 года. Основанием для громкого возвращения стал классический японский кей-трак.

Под капотом KEI-01 будет работать скромный 660-кубовый трехцилиндровый двигатель, инженеры Toyota соединили с бесступенчатым вариатором и системой полного привода. Габариты грузовика действительно миниатюрны: длина едва превышает 3,3 метра, а ширина составляет менее 1,5 метра. Несмотря на такие скромные размеры, откидывающиеся борта кузова позволяют легко загружать поклажу, а заявленная грузоподъемность достигает 270 килограммов.

Строгие ограничения

Салон новинки предлагает исключительно правое расположение руля, но комплектация приятно удивляет. Водитель получит кондиционер, отопитель, запуск двигателя с кнопки, электростеклоподъемники и даже центральный экран мультимедийной системы. Главный нюанс кроется в скоростных лимитах.

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Поскольку пикап сертифицируется по американским законам для тихоходных транспортных средств, его максимальная скорость программно ограничена на отметке 40 километров в час. Сначала Scion планирует продавать эти машины исключительно корпоративным клиентам для пополнения автопарков, однако в случае высокого спроса розничные продажи для обычных водителей станут возможны.

Что еще готовит Scion?

Кроме пикапа, бренд разрабатывает еще два интересных концепта. Первый– это экстремальный мотовездеход SxS с 300-сильной гибридной установкой на базе турбированной четверки, который сможет навязать серьезную конкуренцию топовым UTV.

Второй новинкой может стать электрический скутер BKE. Он выглядит как более агрессивная и грубая версия известного Honda Motocompacto, идеально дополняя стилистику внедорожника.